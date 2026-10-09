به گزارش تابناک؛ ریزش ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در سایه تنش با ایران ادامه دارد.

مطابق آخرین داده‌ها، حدود ۷۰ درصد شرکت‌های بزرگ آمریکایی در ماه گذشته میلادی بازدهی منفی داشته‌اند.

افزایش تورم در اثر ادامه تنش‌ها در منطقه و کاهش عرضه نفت، شرکت‌های آمریکایی را با بحران مواجه کرده است و پیش‌بینی می‌شود این بحران به زودی دامن‌گیر شرکت‌های پیشرو بورس نیز بشود.

منبع: فارس