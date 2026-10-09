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سپاه: تنبیه شناورهای متخلف قطعی خواهد بود

فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: من‌بعد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۷۲
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سپاه

به گزارش تابناک؛ فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: من‌بعد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.

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سپاه سپاه پاسداران نیروی دریایی تنگه هرمز
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