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صدور هشدار امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، لبنان و امارات

سفارتخانه‌های آمریکا در لبنان، اردن و امارات با صدور هشدار‌های امنیتی، از شهروندان این کشور خواستند با توجه به پیچیدگی اوضاع امنیتی غرب آسیا، سطح هوشیاری خود را افزایش دهند و برای احتمال اختلال در پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و مشکلات سفر آماده باشند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۵۸
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آمریکا

به گزارش تابناک؛ سفارت آمریکا در لبنان با صدور هشدار امنیتی برای شهروندان خود، از آنها خواست در شرایط کنونی تحولات امنیتی، احتیاط را رعایت کنند و سطح هوشیاری خود را افزایش دهند.

سفارت آمریکا در اردن نیز اعلام کرد شهروندان آمریکایی حاضر در خاورمیانه باید با توجه به پیچیدگی شرایط امنیتی، برای احتمال تخلیه و خروج از منطقه آمادگی داشته باشند و از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال در روند سفر‌ها آگاه باشند.

سفارت آمریکا در امارات نیز از شهروندان این کشور خواست با توجه به وضعیت پیچیده امنیتی، نهایت احتیاط را به خرج دهند و اطلاعات مربوط به فعالیت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را پیگیری کنند. 

این سفارتخانه بدون اشاره به حملات شدید عربستان به مناطق غیرنظامی یمن؛ مدعی شد که نیرو‌های انصارالله یمن، مورد حمایت ایران، اقداماتی خصمانه علیه عربستان سعودی، از جمله حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی دیگر انجام داده‌اند که به تلفات غیرنظامیان منجر شده است.

در این بیانیه همچنین نسبت به احتمال تشدید سریع این حملات هشدار داده شده است.

سفارت آمریکا در امارات در ادامه ادعا کرد که ایران و گروه‌های حامی آن ممکن است منافع دیگر آمریکا در خارج از کشور یا مکان‌های مرتبط با این کشور و شهروندانش را در سراسر جهان، از جمله شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی، هدف قرار دهند.

 

منبع: فارس

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آمریکا هشدار امنیتی خاورمیانه شرایط امنیتی شهروندان آمریکایی اردن لبنان امارات
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