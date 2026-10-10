پشت پرده جدید از طرح مسکن استیجاری/ مستاجرها گوش به زنگ باشند!

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص آخرین وضعیت اجرای طرح استیجاری اعلام کرد: تهران جزو استان‌هایی بود که ثبت‌نام در آن در مراحل پایانی انجام شد و در حال حاضر فرآیند مربوط به تجهیز واحدها در حال انجام است و امیدواریم قراردادهای کارگزاری مربوط به طرح استیجاری به زودی ابلاغ شود تا بتوانیم فرآیند آغاز تحویل واحدها را دنبال کنیم.

طاهرخانی درباره زمان آغاز تحویل واحدهای استیجاری گفت: برنامه ما این است که تا نیمه نخست مهرماه، تحویل نخستین واحدها را در شهرهای مختلف آغاز کنیم و این واحدها مربوط به پروژه‌هایی است که فرآیند اجرای آنها زودتر آغاز شده است. اقدامات اجرایی برای تحویل واحدها در حال انجام است و تلاش می‌کنیم در همین چند روز نخستین واحدها را آماده تحویل کنیم.

او همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام در طرح تأمین زمین و مسکن روستایی گفت: فرآیند ثبت‌نام از چند روز گذشته آغاز شده و اقدامات مربوط به تأمین زمین نیز در حال انجام است البته ثبت‌نام‌ها از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است و برای اطلاع دقیق از میزان ثبت‌نام‌ها و تأیید درخواست‌ها باید گزارش‌های دفتر پایش را دریافت کرد.

طاهرخانی تاکید کرد: دفتر پایش به صورت ماهانه گزارش‌های مربوط به میزان ثبت‌نام، تعداد درخواست‌های تأییدشده و روند اجرای طرح را ارائه می‌کند و این اطلاعات در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت البته برنامه ما این است که تا نیمه نخست مهرماه، تحویل نخستین واحدها را آغاز کنیم.

اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درحالی است که نیمه نخست مهر به پایان رسیده درحالی که طبق همین اظهارات، قرار بوده تحویل واحدها شروع شده باشد اما هنوز به امیدواری به ابلاغ قراردادهای کارگزاری اکتفا می شود ، نه گزارش تحویل انجام شده که این نوع رویکرد نشان میدهد برنامه زمانی اعلامی، عقب تر از واقعیت اجرا حرکت می کند و وعده ها به جای تاریخ تحقق، صرفاً تاریخ امیدواری هستند.

اما نکته مهم تر این است که چرا تحویل واحدها به ابلاغ قراردادهای کارگزاری گره خورده است؟ به نظر می رسد این نوع اظهارنظر یعنی تا چند روز پیش، سازوکار قراردادی طرح هم آماده نبود؛ پس چگونه وعده تحویل داده شده بود؟

مساله دیگر اینکه وقتی از میزان استقبال پرسیده میشود، پاسخ این است که برای اطلاع دقیق باید گزارش های دفتر پایش را دریافت کرد که جواب به سؤال نیست درحالی که معاون وزیر که مجری طرح است، باید حداقل عدد تقریبی متقاضیان یا تعداد تأییدشده ها را بداند بنابراین ارجاع به گزارش ماهانه دفتر پایش یعنی اینکه یا آماری وجود ندارد، یا عدد واقعی به قدری پایین است که اعلامش مطلوب نیست.

ازسویی دیگر، طاهرخانی از تجهیز واحدها و پروژه هایی که فرآیند اجرای آنها زودتر آغاز شده می گوید درحالی که گفته نشد چند واحد آماده است؟ یا در کدام شهرهاست و یا در چه متراژی است همچنین اجاره بهای تعیین شده چقدر است و کدام گروههای هدف را پوشش میدهد؟ که هیچ کدام پاسخ داده نشده است.

به نظر می رسد در طرح استیجاری، بسیاری از ابهامات وجود دارد که درمورد آن اطلاع رسانی نشده است که آیا اجاره بها کنترل شده است یا در گذر زمان با تورم جهش می کند؟ و یا اینکه مدت قرارداد چقدر است و بعد از آن چه می شود؟ و یا اینکه آیا این طرح، راه حل دائمی است یا راهکاری موقت برای بحران اجاره است.