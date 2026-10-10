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پشت پرده جدید از طرح مسکن استیجاری/ مستاجرها گوش به زنگ باشند!

تحویل واحدهای استیجار به قراردادی گره خورده که هنوز ابلاغ نشده است! اگر سازوکار قراردادی طرح تا همین چند روز پیش آماده نبود، پس وعدهی تحویل بر چه مبنایی داده شده بود؟
کد خبر: ۱۳۹۷۹۵۵
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2013 بازدید
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۴
مسکن استیجاری و دولت

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص آخرین وضعیت اجرای طرح استیجاری اعلام کرد: تهران جزو استان‌هایی بود که ثبت‌نام در آن در مراحل پایانی انجام شد و در حال حاضر فرآیند مربوط به تجهیز واحدها در حال انجام است  و امیدواریم قراردادهای کارگزاری مربوط به طرح استیجاری به زودی ابلاغ شود تا بتوانیم فرآیند آغاز تحویل واحدها را دنبال کنیم.

طاهرخانی درباره زمان آغاز تحویل واحدهای استیجاری گفت: برنامه ما این است که تا نیمه نخست مهرماه، تحویل نخستین واحدها را در شهرهای مختلف آغاز کنیم و این واحدها مربوط به پروژه‌هایی است که فرآیند اجرای آنها زودتر آغاز شده است. اقدامات اجرایی برای تحویل واحدها در حال انجام است و تلاش می‌کنیم در همین چند روز نخستین واحدها را آماده تحویل کنیم.

او همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت‌نام در طرح تأمین زمین و مسکن روستایی گفت: فرآیند ثبت‌نام از چند روز گذشته آغاز شده و اقدامات مربوط به تأمین زمین نیز در حال انجام است البته ثبت‌نام‌ها از روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است و برای اطلاع دقیق از میزان ثبت‌نام‌ها و تأیید درخواست‌ها باید گزارش‌های دفتر پایش را دریافت کرد.

طاهرخانی تاکید کرد: دفتر پایش به صورت ماهانه گزارش‌های مربوط به میزان ثبت‌نام، تعداد درخواست‌های تأییدشده و روند اجرای طرح را ارائه می‌کند و این اطلاعات در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت البته برنامه ما این است که تا نیمه نخست مهرماه، تحویل نخستین واحدها را آغاز کنیم. 

اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درحالی است که نیمه نخست مهر به پایان رسیده  درحالی که طبق همین اظهارات، قرار بوده تحویل واحدها شروع شده باشد اما هنوز به امیدواری به ابلاغ قراردادهای کارگزاری اکتفا می شود ، نه گزارش تحویل انجام شده که این نوع رویکرد نشان میدهد برنامه زمانی اعلامی، عقب تر از واقعیت اجرا حرکت می کند و وعده ها به جای تاریخ تحقق، صرفاً تاریخ امیدواری هستند.

اما نکته مهم تر این است که چرا تحویل واحدها به ابلاغ قراردادهای کارگزاری گره خورده است؟ به نظر می رسد این نوع اظهارنظر یعنی تا چند روز پیش، سازوکار قراردادی طرح هم آماده نبود؛ پس چگونه وعده تحویل داده شده بود؟

مساله دیگر اینکه وقتی از میزان استقبال پرسیده میشود، پاسخ این است که برای اطلاع دقیق باید گزارش های دفتر پایش را دریافت کرد که جواب به سؤال نیست درحالی که معاون وزیر که مجری طرح است، باید حداقل عدد تقریبی متقاضیان یا تعداد تأییدشده ها را بداند بنابراین ارجاع به گزارش ماهانه دفتر پایش یعنی اینکه یا آماری وجود ندارد، یا عدد واقعی به قدری پایین است که اعلامش مطلوب نیست.

ازسویی دیگر، طاهرخانی از تجهیز واحدها و پروژه هایی که فرآیند اجرای آنها زودتر آغاز شده می گوید درحالی که گفته نشد چند واحد آماده است؟ یا در کدام شهرهاست و یا در چه متراژی است همچنین اجاره بهای تعیین شده چقدر است و کدام گروههای هدف را پوشش میدهد؟ که هیچ کدام پاسخ داده نشده است.

به نظر می رسد در طرح استیجاری، بسیاری از ابهامات وجود دارد که درمورد آن اطلاع رسانی نشده است که آیا اجاره بها کنترل شده است یا در گذر زمان با تورم جهش می کند؟ و یا اینکه مدت قرارداد چقدر است و بعد از آن چه می شود؟ و یا اینکه آیا این طرح، راه حل دائمی است یا راهکاری موقت برای بحران اجاره است.

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برچسب ها
مسکن استیجاری شرایط مسکن استیجاری وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
8
پاسخ
طرحی ایذایی، غیر عملی و خودمونی بگم سرکاری برای امید واهی دادن به قشر کم بضاعت. مانند ده ها طرح دیگر. فقط اینکه صبر کنید درست میشه
ولی درست نمیشه
میدونید از کجا معلوممه؟
از اینکه ثرتمندان بسیاز باهوش هستند. و واکنش آنها نشانگر موثر بودن قانون است.
شما اثری در بازار اجاره دیدید؟
پس بدانید که سر کاریم.
محمد
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
1
2
پاسخ
کسانی که در تهران مستاجر هستند یا در تهران مالک واحد هستند یا در شهرستان یا در پروژه های مسکن مهر پردیس یا پرند یا هشتگرد ...
علی
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
0
پاسخ
من تو عقدم و قرار بود ماه پیش خونه اکی کنم- به خاطر همین طرح وایستادم
حالا هم که هیچ
لعنت به طرح های من درآوردی.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
0
0
پاسخ
حداقل اعلام کنن کیا اسمشون تایید شده حداقل یک مقدار از بلاتکلیفی در بیاییم تو عقد هستم و این دو ماه وضعیتم رو هوا که ببینم دولت چه گلی به سرمون میزنه!
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