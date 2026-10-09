عکس: جلوه‌هایی از دنیای حیات وحش

در مجموعه برترین عکس‌های حیات‌وحش در هفته ای که گذشت، تصاویری از سراسر جهان گردآوری شده که لحظات نابی را به ثبت رسانده‌اند؛ از یک فک کنجکاو و دوستانه که به دوربین خیره شده تا خشم یک پرنده کوچک «گلدکرست» (Goldcrest) و پیوند عاطفی مردی که در میان مردم به «پدر قو» مشهور شده است. این قاب‌ها، روایتی کوتاه، اما تماشایی از دنیای شگفت‌انگیز و متنوع جانوران در نقاط مختلف زمین هستند.