نفت برنت ۱۰۳ دلاری شد

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت؛ زیرا پس از اعلام رئیس متجاوز آمریکا، مبنی بر اینکه واشنگتن پیش از انتخابات ماه آینده به ایران حمله نخواهد کرد، نگرانی‌ها درباره عرضه نفت از خاورمیانه تا حدودی کاهش پیدا کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که بازار‌های جهانی انرژی را مختل کرده است، ادامه دارد.

معاملات نفت برنت با ۱.۳۷ دلار معادل ۱.۳ درصد کاهش، به ۱۰۳ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۹ سنت معادل ۱.۲ درصد افت، ۹۰ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

با وجود کاهش قیمت‌ها در معاملات روز جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت بازدهی مثبت هفتگی قرار دارد؛ این شاخص روز پنجشنبه با رشد ۴ درصدی بسته شده بود. در مقابل، نفت وست‌تگزاس اینترمدیت در آستانه ثبت کاهشی جزئی در مجموع هفته قرار دارد.

اظهارات ترامپ و تحرکات دیپلماتیک درباره ایران

ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام «گفت‌و‌گو‌های سازنده» با ایران است و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، حمله‌ای در دستور کار ندارد. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که حاکی از بررسی احتمال حمله آمریکا به ایران پیش از این تاریخ بود.

لینه تران، تحلیلگر مؤسسه ایکس اس، در این باره گفت: «چشم‌انداز کاهش تنش‌ها همچنان به پیشرفت ملموس در مذاکرات و بهبود ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز نیاز دارد.»

تداوم فشار‌های آمریکا و نگرانی از اختلال در عرضه نفت

آمریکا همچنان برای پایان دادن به جنگی که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده است، فشار‌های اقتصادی بر ایران را ادامه می‌دهد. واشنگتن روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه افراد، شبکه‌ها و ۱۷ فروند شناور اعمال کرد که به گفته آمریکا، در انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران نقش داشته‌اند.

قیمت نفت در هفته جاری نوسان زیادی را تجربه کرده است. افزایش تهدید‌ها علیه کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، که پیش از جنگ مسیر عبور محموله‌هایی معادل حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و سوخت را تشکیل می‌داد، در ماه اکتبر بر نگرانی‌های بازار افزوده است.

ازسرگیری صادرات سوخت چین و آزادسازی ذخایر نفتی

به گزارش رویترز در روز جمعه و به نقل از منابع آگاه، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، قرار است پس از توقفی کوتاه‌مدت در تعطیلات هفته طلایی، صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را از سر بگیرد. این اقدام می‌تواند به کاهش محدودیت عرضه در بازار‌های جهانی گازوئیل، بنزین و سوخت جت کمک کند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز در هفته جاری با تسریع روند آزادسازی ذخایر نفتی و اولویت دادن به تأمین گازوئیل در چارچوب طرحی که در ماه مارس آغاز شده بود، موافقت کرد.

طوفان در خلیج مکزیک؛ عامل تازه نوسان قیمت نفت

بازار نفت هم‌زمان با پیامد‌های طوفان (توفنده) «ایسیاس» در خلیج مکزیک نیز مواجه است. بر اساس اعلام اداره مدیریت مواد معدنی دریایی آمریکا، تولیدکنندگان نفت در این منطقه تا روز پنجشنبه به دلیل این توفند، تولید حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را متوقف کرده‌اند؛ رقمی معادل ۶۲.۹ درصد از تولید فعلی نفت این منطقه.

تران گفت: «این اختلال از قیمت نفت حمایت بیشتری می‌کند، اما مدت‌زمان تأثیر آن به نتایج بازرسی تأسیسات پس از عبور توفند و سرعت بازگشت فعالیت‌ها به شرایط عادی بستگی خواهد داشت.»

منبع: رویترز