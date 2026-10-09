۵۰۰ هزار از مهاجران افغان مقیم ایران کم شد

سازمان ملل گزارش داد که ایران امسال هزاران افغان را به کشورشان برگردانده است.

به گزارش تابناک؛ سازمان ملل امروز جمعه اعلام کرد که ایران «۵۰۰ هزار مهاجر» افغان را در سال جاری از این کشور اخراج و به افغانستان برگردانده است.

این رقم معادل خالی شدن کل شهر اراک از جمعیت است.

سال گذشته نیز مقامات ایران گفته بودند که ۱.۸ میلیون افغان از این کشور خارج شدند. ایران گفته است که هنوز یک میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور حضور دارند که باید به کشورشان برگردند.

سازمان ملل می‌گوید که ۸۸ درصد از افرادی که امسال از ایران اخراج شدند «غیرقانونی» وارد این کشور شده بودند.

طالبان پیش از این اعلام کرده بود که به مهاجران بازگشته از ایران زمین برای ساخت مسکن اختصاص داده و امکانات اولیه برای زندگی آنها فراهم شده است.

منبع: فارس