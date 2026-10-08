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جزئیات خسارت به هواپیماهای ارتش آمریکا در جنگ ایران

طبق گزارش کنگره آمریکا ارزش هواپیما‌هایی که ارتش آمریکا در جنگ با ایران از دست داده است به ۳.۳ میلیارد دلار می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۳
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ارتش آمریکا

به گزارش تابناک، بر پایه اعلام سی‌ان‌ان و به نقل از گزارش کنگره، ارتش آمریکا طی جنگ با ایران ۸۱ فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد را منهدم‌شده یا آسیب‌دیده از دست داده است.

براساس این گزارش ارزش هواپیما‌هایی که ارتش آمریکا در جنگ با ایران از دست داده است به ۳.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

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