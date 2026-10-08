جزئیات خسارت به هواپیماهای ارتش آمریکا در جنگ ایران

به گزارش تابناک، بر پایه اعلام سی‌ان‌ان و به نقل از گزارش کنگره، ارتش آمریکا طی جنگ با ایران ۸۱ فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد را منهدم‌شده یا آسیب‌دیده از دست داده است.

براساس این گزارش ارزش هواپیما‌هایی که ارتش آمریکا در جنگ با ایران از دست داده است به ۳.۳ میلیارد دلار می‌رسد.