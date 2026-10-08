به گزارش تابناک، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، با اشاره به طرح دوباره موضوع غنی‌سازی در مذاکرات اظهار کرد: یک بار دیگر موضوع غنی‌سازی مطرح شده و گفته‌اند که باید آن را در دستور کار مذاکرات قرار دهیم، در حالی که غنی‌سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ای است.

وی افزود: مگر می‌شود نقطه آغاز فرایند هسته‌ای را نداشته باشیم و بعد ادعا کنیم که صنعت هسته‌ای داریم؟ صنعت هسته‌ای موتور پیشران علم و فناوری است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: حتی آمریکایی‌ها نیز در اسناد توسعه ملی، امنیت ملی و دفاع ملی خود، فناوری هسته‌ای را در اولویت توسعه قرار داده‌اند و همه کشورها با شتاب در حال دنبال کردن این فناوری هستند.

اسلامی تأکید کرد: بنابراین این حرف‌ها فریبکاری و دروغ است. آنچه مسلم است، پیشرفت یک ملت است. ملت ایران ملتی جا مانده نیست؛ ملت ایران در تراز اول و دارای استعداد و ظرفیت بالاست و حق پیشرفت و حضور در مرز دانش، حق ملت ایران است و ما در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.

وی در ادامه در پاسخ به تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای کشورمان گفت: این تهدیدات موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که آمریکایی‌ها تهدید می‌کنند و حتی عملیات نیز انجام داده‌اند، اما از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: مردم ایران مقاوم هستند و کشور ایران نیز مقاوم است. برنامه‌های هسته‌ای ایران مطابق ضوابط پادمان و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) انجام می‌شود و هیچ انحرافی در آن وجود ندارد.

اسلامی خاطرنشان کرد: این هیاهویی که به راه می‌اندازند، در حقیقت نشان می‌دهد که در موضع خود به ته خط رسیده‌اند و حرف دیگری برای گفتن ندارند.

منبع: تسنیم