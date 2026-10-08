مطهری: تهدیدهای ترامپ فقط بلوف است!

به گزارش تابناک؛ علی مطهری درباره لفاظی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران تصریح کرد: وزیر خزانه‌داری آمریکا کینه عجیبی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی دارد. به نظر می‌رسد سخنان وی مشابه رویاپردازی‌های ترامپ فاقد واقعیت است و در خواب و رویا به سر می‌برد. مردم ما ارزش کار خود را درک می‌کنند و می‌دانند که چرا در حال مقاومت هستند، اگرچه آنها با سختی‌هایی روبرو هستند اما این را هم در نظر می‌گیرند که نقطه مقابل این سختی‌ها یعنی تسلیم شدن، عواقب سنگین‌تری دارد.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا کینه عجیبی نسبت به ایران دارد و سخنانش مشابه رویاپردازی‌های ترامپ فاقد واقعیت است

وی ادامه داد: مردم ایران بر اساس ایمانی که دارند به راهشان ادامه می‌دهند و تا زمانی که به هدف نرسند دست از جهاد برنخواهند داشت. ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و بهره‌مندی از ۱۵ همسایه، برای خنثی کردن تحریمهای آمریکا تلاش خواهد کرد. دولت نیز در تلاش است. ایران ۴۰ سال تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و طبیعی است که به زانو در آوردن چنین کشوری - در اثر فشارهای اقتصادی - کار آسانی نیست.

نایب‌رئیس مجلس دهم نوع نگاه مردم به شرایط موجود و چگونگی خروج از آن را حائز اهمیت دانست و گفت: همه ما به دنبال خروج عزتمندانه و شرافتمندانه از این وضعیت هستم. اگر بخواهیم صرفا با رها کردن آرمان‌ها و گذشتن از منافع و شروط خود از این شرایط خارج شویم، این تصمیم کار آسانی خواهد بود اما ممکن است به وضعیتی مشابه برخی کشورهای منطقه شویم که به طور کامل وابسته به خارج هستند حتی ساختمان‌ها و برج‌های آنها توسط بیگانگان ساخته شده است و در صورت قطع ارتباط با آمریکا، زندگی‌ مردم آنها فلج می‌شود. ایرانیان نمی‌خواهند به این وضعیت دچار شوند بنابراین مقاومت خواهند کرد. البته مسئولان نیز به دنبال استفاده از هر فرصتی برای خروج از این شرایط هستند.

اگر دشمنان در ما ضعف ببینند و احساس کنند از جنگ می‌ترسیم، فشار خود را افزایش خواهند داد

مطهری اظهار داشت: اگر دشمنان در ما ضعف ببینند و احساس کنند از جنگ می‌ترسیم، فشار خود را افزایش خواهند داد. در واقع هر قدم عقب‌نشینی ما باعث می‌شود آنها گامی به جلو بردارند و اگر تصور کنند ما کوتاه آمده‌ایم، اطمینان داشته باشید ادعاهای جدیدی مطرح خواهند کرد زیرا زیاده‌خواهی دشمنان پایانی ندارد.

وی ادامه داد: آن‌ها از نفت شروع کرده و سپس به سمت تصاحب معادن و در نهایت تجزیه ایران پیش می‌روند. بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم که احساس کنند ایران بر اراده خود در ایستادگی و مقاومت استوار می‌ماند. حمایت‌های مردم از تصمیم نظام، خود به خود، بر اراده دشمن اثر گذاشته و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. اما اگر ضعف یا تفرقه و اختلاف در میان مردم به چشم بیاید، آنها جسورتر شده و احساس می‌کنند فرصت مناسبی برای وارد کردن ضربه به ایران فراهم شده است.

مردم ما شهادت را افتخار می‌دانند اما تحمل تلفات برای دشمن بسیار دشوار است زیرا بلافاصله منجر به اعتراضات گسترده در آمریکا می‌شود

نایب‌رئیس مجلس دهم حوادث دی ۱۴۰۴ را زمینه‌ساز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور دانست و اظهار داشت: همان‌طور که پس از حوادث دی سال گذشته آنها فرصت را مناسب دیدند تا به زعم خود با ترور رهبران و مقامات کشور را کار را یکسره کنند، امروز هم اگر احساس کنند که در داخل سستی ایجاد شده حملات گسترده‌تری را آغاز خواهند کرد اما اگر در کنار هم محکم بایستیم دشمنان از تصمیم خود منصرف می‌شوند. آمریکا ظرفیت یک جنگ تمام عیار را ندارد چرا که مردم ما شهادت را افتخار می‌دانند و هر تعداد که شهید دهند باز هم ایستاده‌اند اما تحمل تلفات و کشته‌ها برای دشمن بسیار دشوار است، زیرا این موضوع بلافاصله منجر به اعتراضات گسترده در داخل آمریکا می‌شود بنابراین، بسیاری از ادعاهای ترامپ صرفا بلوف است.

مطهری در ارزیابی سخنان اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با معاون نخست‌وزیر آذربایجان مبنی بر اینکه «ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند مذاکره کند نه می‌تواند بجنگد»، گفت: موضع ایران کاملا مشخص است؛ ایران با تعیین شروط هفت گانه خود اعلام کرد که آماده مذاکره و توافق است اما در طرف مقابل، ترامپ نمی‌تواند موضع ثابتی اتخاذ کند؛ وی گاهی می‌گوید شروط را نمی‌پذیرد و گاهی مدعی می‌شود در حال بررسی است!

وی ادامه داد: ترامپ با مشاهده ایستادگی محکم ایران، وی ناچار به تغییر رویکرد خواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر در مورد تفاهم‌نامه - به دلیل عدم توانایی در ادامه جنگ - ناگزیر به امضا شد، امروز نیز مجبور خواهد بود توافقی را امضا کند که در آن خواسته‌های ایران تأمین شده باشد.

اقدامات آمریکا درباره تنگه هرمز مصداق «حرف زور» است

نایب‌ رئیس مجلس دهم درخصوص ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: طبق قوانین بین‌المللی دریانوردی مدیریت تنگه هرمز باید توسط کشورهای ساحلی، یعنی ایران و عمان صورت گیرد؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این تنگه در حیطه ایران قرار دارد و طبیعتا این تنگه بیشتر مشمول مدیریت ایران می‌شود. اقدامات آمریکا در این زمینه، نیز صرفا مصداق «حرف زور» است بنابراین، جمهوری اسلامی ایران باید محکم بر حفظ این اهرم بایستد.

مطهری با اشاره به توزیع کتاب حاوی تصاویر حملات آمریکا به غیرنظامیان و زیرساخت‌های کشور از سوی هیات ایرانی در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک که کمک‌های دروغین ترامپ به مردم ایران را برملا می‌کرد، گفت: در حوادث دی گذشته ترامپ مدعی شد کمک‌های وی به مردم ایران خواهد رسید! ولی مشاهده کردیم که کمک‌های وی ارسال اسلحه و توزیع پول میان تروریست‌ها بود که در نهایت منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مردم شد.

منظور ترامپ از «کمک»، کشتار مردم ایران بود

نایب رئیس مجلس دهم افزود: آنها قریب به یک ماه و نیم پس از آن حوادث نیز به ایران حمله نظامی کردند و آنچه تحت عنوان «کمک» مطرح شده بود، منجر به بروز جنایاتی همچون فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد شد و اخیرا نیز حادثه مجلس عروسی در جزیره سیریک را رقم زدند و آشکار شد که منظور ترامپ از کمک همان کشتار مردم ایران بوده است.

مطهری در پایان تاکید کرد: اقدام هیات ایرانی در نیویورک (سازمان ملل) بسیار ارزشمند بود؛ چرا که با توجه به تبلیغات گسترده آمریکا و اسرائیل در سطح جهان و عدم آگاهی بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشورها از واقعیت‌ها، فرصتی فراهم شد تا صدای حق و حقایق به گوش جهانیان برسد.

منبع: ایرنا