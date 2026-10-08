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کی‌روش با کارنامه ایران شغل جدید گرفت

کی‌روش پس از جدایی از غنا، در آفریقا تغییر مسیر داد و به عنوان مدرس رسمی جام جهانی استخدام شد. این افتخار او مدیون سه دوره مربیگری‌اش با تیم ملی ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۳۱
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کی روش

به گزارش تابناک؛ کارلوس کی‌روش بعد از قطع همکاری با تیم ملی غنا طبق گزارش امروز(پنجشنبه) نشریه رکورد پرتغال نه به عنوان سرمربی بلکه به عنوان مدرس جام جهانی در فوتبال آفریقا فعالیت خواهد کرد.

کی‌روش با 5 دوره مربیگری در جام جهانی رکورددار این رقابت‌ها شناخته می‌شود.

مرد پرتغالی این رکورد را مدیون ایران است چون 3 دوره را با نشستن روی نیمکت یوزها به نامش ثبت کرده است.
هفته گذشته بود که فدراسیون فوتبال غنا از پایان همکاری با کارلوس کی‌روش خبر داد.

حالا نشریه پرتغالی می‌نویسد که کی‌روش این بار نه به‌عنوان سرمربی، بلکه به‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین مربیان حاضر در فوتبال آفریقا درباره درس‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و آینده فوتبال آفریقا صحبت خواهد کرد.

براساس گزارش رکورد، کنفدراسیون فوتبال آفریقا کی‌روش به صورت رسمی استخدام کرد تا مدرس جام جهانی شود و به تجربیات خود از این تورنمنت بزرگ به فوتبال آفریقا منتقل کند.
منبع: فارس

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کی روش ایران جام جهانی مدرس یوزها تیم ملی غنا پرتغال فوتبال آفریقا
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