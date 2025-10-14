حالا کریستیانو رونالدو به تنهایی عنوان برترین گلزن تاریخ مقدماتی جام جهانی را از آن خود کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کریستیانو رونالدو، فوقستاره تیم ملی فوتبال پرتغال، متوقف نمیشود و همچنان در ۴۰ سالگی رکوردها را از آن خود میکند.
در دور چهارم مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب تیم ملی فوتبال پرتغال میزبان مجارستان بود و کریس بار دیگر تاریخساز شد. رونالدو در نیمه نخست این بازی با زدن دو گل، به رکورد خیرهکننده ۹۴۸ گل در دوران بازی خود رسید که از این تعداد، ۱۴۳ گل با لباس سلسائو اروپا به ثمر رسیده است.
رونالدو (۴۱ گل)، کارلوس روئیز (۳۹ گل)، لیونل مسی (۳۶ گل) و علی دایی با ۳۵ گل به ترتیب در ردههای اول تا چهارم برترین گلزنان تاریخ در مرحله مقدماتی جام جهانی هستند.
رونالدو اکنون تنها ۵۲ گل دیگر تا رسیدن به مرز شگفتانگیز ۱۰۰۰ گل فاصله دارد. دو رویای بزرگ او رسیدن به هزار گل و همچنین قهرمانی جام جهانی است و برای رسیدن به این دو هدف تاکنون به رکوردهای زیادی دست یافته و باید دید این فوق ستاره میتواند در این مسیر به دو هدف اصلیاش هم برسد یا خیر.