عکس: دیدار تیم های ملی پرتغال و کلمبیا

پرتغال در دیداری تعیین‌کننده برای صدرنشینی گروه K برابر کلمبیا متوقف شد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. شاگردان پرتغال که برای صعود به عنوان تیم نخست به پیروزی نیاز داشتند، در شبی کم‌فروغ برای کریستیانو رونالدو از رسیدن به هدف خود بازماندند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند تقابل احتمالی رونالدو و لیونل مسی را به مرحله فینال موکول کند.