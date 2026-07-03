عکس: نبرد بزرگان در تورنتو؛ پرتغال با جادوی رونالدو و راموس، کرواسی را به خانه فرستاد
تیم ملی پرتغال در یک بازی سراسر هیجان، با برتری ۲-۱ مقابل کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی، جواز صعود به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد. در دیداری که تحت تأثیر تقابل ششمین جامِ رونالدو و پنجمین جامِ مودریچ قرار داشت، گلِ دیرهنگام گونزالو راموس و پنالتیِ تاریخسازِ رونالدو، ورق را به سود سلسائو برگرداند تا کرواسی پس از یک تصمیم بحثبرانگیز VAR در واپسین لحظات، از گردونه رقابتها حذف شود.
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