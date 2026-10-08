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اظهار نظر تازه کروبی درباره مذاکره با آمریکا

مهدی کروبی گفت: مذاکره با آمریکا راهی برای اثبات صلح‌طلبی ایران است و هرگز به معنای تسلیم نیست.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۲۵
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راهبرد تازه کروبی

به گزارش تابناک؛ مهدی کروبی گفت: مقاومت مردم و نیروهای مسلح در مقابله با حملات آمریکا و اسرائیل انکارناپذیر است. جنگ‌های اخیر ابهت آمریکا را درهم شکست و قدرت دفاعی ایران را به نمایش گذاشت.

کروبی افزود: مذاکره با آمریکا راهی برای اثبات صلح‌طلبی ایران است و هرگز به معنای تسلیم نیست. 

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار که نظر او را درباره اقدامات دشمنان مشترک ایران در حمله نظامی به کشورمان و جنایات بی‌شمار آمریکا و اسرائیل پرسیده بود، گفت: «دو جنگ اخیر دو قدرت هسته‌ای علیه کشورمان که یکی ابرقدرت دنیا و دیگری شهره به جنایت و نسل‌کشی است، خلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است و دنیا شاهد زورگویی و سلطه‌طلبی همراه با جنایت از سوی دولت‌های زورگوی آمریکا و اسرائیل بود. با این حال، دو جنگ اخیر ابهت آمریکا را درهم شکست و اسرائیل را فلج کرد و قدرت فوق‌العاده دفاعی ایران را به نمایش گذاشت.
 

موفقیت دفاعی ایران مرهون پایمردی نیروهای مسلح سپاه و ارتش و همچنین حضور آگاهانه و حماسی مردم در صحنه‌های پشت جبهه است که توانست قدرت دفاعی را کامل کند و همزمان توطئه‌های مختلف بیگانگان را نیز خنثی نماید. خشونت دشمنان و برانگیخته شدن افکار عمومی بین‌المللی علیه آنان نیز عامل مهمی بود که در به زانو درآوردن دشمنان تأثیر زیادی داشت. 

کروبی در پاسخ به این سؤال که چرا مردم ایران با وجود مشکلات مختلف همچنان از ایران دفاع می‌کنند، گفت: مردم ایران علیرغم همه بی‌عدالتی‌ها وقتی پای نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور به میان می‌آید، همدل و یکدست پای ایران می‌ایستند و در کنار نیروهای مسلح‌مان با مقاومت و ایثارگری کم‌نظیر می‌توانند برگ‌های زرین فراوانی در تاریخ ایران رقم بزنند. خطای بزرگ دشمنان ایران در این بود که گمان می‌کردند که با تحمیل دو جنگ اخیر به اهدافشان برسند، در حالیکه همین توطئه‌های آنان مردم ایران را به درجه بالایی از انسجام ملی و عزم جدی رساند و این مردم نشان دادند که نخواهند گذاشت آمریکا و اسرائیل به اهداف شومشان برسند.
 
کروبی با اشاره به وطن‌دوستی ایرانیان در سراسر جهان بجز آن عده معدودی که حاضر به وطن‌فروشی شدند و دشمنان را ترغیب به حمله نظامی به ایران کردند، وطن‌دوستی را وجهه شناخته شده ایرانیان دانسته و گفت: در این دو جنگ اخیر، روحیه وطن‌دوستی به کل کشور برگشت و مردم ایران در سراسر جهان با حمایت از تمامیت ارضی کشور خودشان، ایران را به عنوان یک کشور ضدظلم نزد ملت‌ها معرفی کردند و به جایگاه والایی ارتقاء دادند بطوریکه ایران محبوب شد و علاوه بر ملت‌ها، دولت‌ها هم از ایران درس ایستادگی در برابر قلدری‌های آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور و اسرائیل گرفتند. 

مهدی کروبی درباره امکان به نتیجه رسیدن مذاکرات با دولت آمریکا گفت: این روزها کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و لحظات تاریخی پرواضح است که تصمیم‌های تاریخی می‌طلبد.

من همانطور که در نامه اخیر به پزشکیان نوشتم، اول از تلاش‌های دولت در مدیریت بحران‌های ناشی از جنگ و اداره کشور و تأمین اقلام مورد نیاز مردم تقدیر و تشکر کردم و هم به عنوان فردی که در حمایت از پزشکیان آبرو گرو گذاشتم از ایشان مصرانه خواستم با نگاهی جامع در قامت و جایگاه رئیس‌جمهور رفتار کند و در مقابل جمعی اندک و بظاهر انقلابی منفعل عمل نکند. 

دولت باید از فرصت‌ها بهره ببرد و از تمدنی بگوید که ضمن جنگ، راه صلح را هم می‌داند و به جهانیان نشان دهد که ایران و مردم بزرگش طالب صلح و ثبات پایدار در منطقه هستند. راه اثبات این امر، مذاکره است. مذاکره به معنی تسلیم شدن نیست و ملتی که تمدنش ریشه در تاریخ و معرفت دارد، هرگز از گفتگو و مذاکره نمی‌هراسد.
منبع:جماران 

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برچسب ها
مهدی کروبی نیروهای مسلح مذاکره جنگ ایران آمریکا ایران و آمریکا توافق تسلیم انرژی هسته ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۱
انتشار یافته: ۲
amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
10
6
پاسخ
دوقطبی مذاکره یا جنگ
هیچکدام
راه سومی باید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
37
14
پاسخ
کروبی خودش یک جبهه ای بر علیه کشوره . سال ۸۸ این پیرمرد چه بلایی سر مردم و امام امت اورد؟ من که نه فراموش میکنم و نه از خون جوانان کشورم میگذرم
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