مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون کنکور دانشگاه‌ها (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ نام نویسی و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور پایان می یابد.

پذیرش در این رشته‌ها برای متقاضیان دارای دیپلم شاخه نظری بر اساس معدل کتبی دیپلم و برای متقاضیان دارای دیپلم شاخه فنی‌وحرفه‌ای یا کاردانش بر اساس معدل کل دیپلم صورت می‌گیرد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته‌محل‌های مربوط به این پذیرش نیز در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

چگونه بدون کنکور ثبت‌نام کنیم؟

متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنما و رعایت ضوابط و شرایط اعلام‌شده، در بازه زمانی تعیین‌شده به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته به صورت اینترنتی اقدام کنند. هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل را انتخاب کند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون غایب بوده‌اند، برای انتخاب رشته‌های دارای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند.

این دسته از متقاضیان می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل از رشته‌های بدون آزمون را انتخاب و در فرم انتخاب رشته خود درج کنند.

سازمان سنجش تأکید کرده است چنانچه متقاضی در مرحله انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فرم انتخاب رشته را تکمیل کند و مجدداً در پذیرش رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت‌نام و انتخاب رشته کند، فرم ثبت‌نام و انتخاب رشته وی در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی باطل خواهد شد.

اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده های ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) برای متقاضیان الزامی است.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

هشدار به متقاضیان؛ معدل اشتباه، قبولی شما را باطل می‌کند

نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.

متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج نمایند.

منبع: ایسنا