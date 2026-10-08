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کد خبر:۱۳۹۷۸۱۵
کد خبر:۱۳۹۷۸۱۵
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نبض خبر

چرا افغانستان گورستان امپراتوری‌ها نامیده شد؟

امپراتوری بریتانیا سه جنگ را در افغانستان تجربه کرد. چند دهه بعد، اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد و جنگی وحشیانه و پرهزینه آغاز شد. سپس در سال 2001، حمله ایالات متحده به افغانستان آغاز شد. بارها و بارها، ارتش‌های قدرتمند خارجی دریافتند که کنترل افغانستان تا چه اندازه دشوار است؛ به همین دلیل، افغانستان به «گورستان امپراتوری‌ها» مشهور شد.
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