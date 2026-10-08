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شما در کدام دهک قرار دارید؟

شما در کدام دهک هستید؟ نگاهی به فاصله عمیق هزینه‌های خانوار در این تصویر گویای همه چیز است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۰۸
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1975 بازدید
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۸
دهک اول و دهم

به گزارش تابناک؛ آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از اختلاف هزینه‌های زندگی میان دهک اول و دهم پرده برمی‌دارد. 

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دهک اول دهک دهم دهک بندی مرکز امار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
16
پاسخ
لطف کردن ما رو گذاشتن دهک نهم! یعنی سه نفریم و من شاغل و با یک حقوق کارمندی که هر شغل ثابتی هم ندارم و هر لحظه ممکنه شرکت تعدیل نیرو کنه، جزیی از پولدارهای ایران زمین هستیم!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
برای یه خونه ۸۰ متری ماهی ۴۰ میلیون قسط میدم و سه شیفت کار میکنم.دوماهه گوشت نخوردم.این ۴۰ میلیون از دید اونها هزینه رفاه هست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
شروع هر کاری ابتدا زیرساخت مناسب میخواد. این کار بدون زیرساخت اطلاعاتی شفاف وآمارهای درست انجام شد ونتیحه اش شد همین که می بیتید.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
5
پاسخ
ظاهرا همه کارمندا با نهایت حقوق ۳۰ الی ۴۰ میلیون جزو مرفهین بی درد جامعه اند منم کارمند دانشگام سرپرست خانوار با ۳۴ میلیون حقوق دهک ده محسوب شدم یارانه ام ۳ ساله نمیگیرم ی پراید دارم با ۳۱ میلیون قسط که هرسال وام میگیرم میزارم رو پول پیش، شدم پولدار.
بعد نمیدونم اونایی رو کد ملی ۱۰ هزار دلار میگیرن چی محسوب میشن.
داود
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
4
پاسخ
بشنو.....باور نکن الآن هرکی خونه وماشین داره در دهک نه یا ده قرار گرفته .معیارهای دهک بندی بسیارناقص ......
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
1
پاسخ
من مستمری بگیرم.بدون خونه بدون ماشین.با اجاره.دهک هفت.عجیبه برای خودم.چون سالهاست لباس و کفش نخریدم.چجوری نون و سیب زمینی من انقدر هزینه بر شده؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
2
پاسخ
خدا رو شکر به قله رسیدیم
جناب خان
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
0
4
پاسخ
جالبه!
هزینه سیصد دلار درماه شما را تبدیل میکنه به دهک دهم!!!!
فقیرترین کشور دنیا هم به بدبختی ما نیست
اینهم از مملکت داری شما
پول های نفت و هزاران معدن کشور را کجا هزینه کردید؟
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