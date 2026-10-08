شما در کدام دهک قرار دارید؟

شما در کدام دهک هستید؟ نگاهی به فاصله عمیق هزینه‌های خانوار در این تصویر گویای همه چیز است.

به گزارش تابناک؛ آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از اختلاف هزینه‌های زندگی میان دهک اول و دهم پرده برمی‌دارد.