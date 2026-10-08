شما در کدام دهک قرار دارید؟
شما در کدام دهک هستید؟ نگاهی به فاصله عمیق هزینههای خانوار در این تصویر گویای همه چیز است.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ آمارهای تکاندهنده مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از اختلاف هزینههای زندگی میان دهک اول و دهم پرده برمیدارد.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۸
لطف کردن ما رو گذاشتن دهک نهم! یعنی سه نفریم و من شاغل و با یک حقوق کارمندی که هر شغل ثابتی هم ندارم و هر لحظه ممکنه شرکت تعدیل نیرو کنه، جزیی از پولدارهای ایران زمین هستیم!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
ناشناس| |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
ظاهرا همه کارمندا با نهایت حقوق ۳۰ الی ۴۰ میلیون جزو مرفهین بی درد جامعه اند منم کارمند دانشگام سرپرست خانوار با ۳۴ میلیون حقوق دهک ده محسوب شدم یارانه ام ۳ ساله نمیگیرم ی پراید دارم با ۳۱ میلیون قسط که هرسال وام میگیرم میزارم رو پول پیش، شدم پولدار.
بعد نمیدونم اونایی رو کد ملی ۱۰ هزار دلار میگیرن چی محسوب میشن.
بعد نمیدونم اونایی رو کد ملی ۱۰ هزار دلار میگیرن چی محسوب میشن.
بشنو.....باور نکن الآن هرکی خونه وماشین داره در دهک نه یا ده قرار گرفته .معیارهای دهک بندی بسیارناقص ......
من مستمری بگیرم.بدون خونه بدون ماشین.با اجاره.دهک هفت.عجیبه برای خودم.چون سالهاست لباس و کفش نخریدم.چجوری نون و سیب زمینی من انقدر هزینه بر شده؟
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