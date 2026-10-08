وزارت صمت به دنبال موجودی طلای مردم!

در بخش دیگری از این درخواست نیز از سامانه‌ها خواسته شده فایل اطلاعات را روی CD تحویل دهند؛ شیوه‌ای که با توجه به رویه‌های امروزی انتقال و نگهداری اطلاعات، کمی غیرمعمول به نظر می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ وزارت صمت طی نامه ای به سامانه‌های آنلاین طلا خواهان خواستار دریافت اطلاعات کاربران این سامانه‌ها شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه روند نظارت بر سامانه‌های آنلاین طلا، از این پلتفرم‌ها خواسته اطلاعات کاربران از جمله میزان طلای خریداری‌شده و موجودی طلا و نقره آنها را ارائه کنند.

در بخش دیگری از این درخواست از سامانه‌ها خواسته شده فایل اطلاعات را روی CD تحویل دهند؛ شیوه‌ای که با توجه به رویه‌های امروزی انتقال و نگهداری اطلاعات، کمی غیرمعمول به نظر می‌رسد.

متن نامه وزارت صمت به سکوهای معاملات برخط طلا و نقره به این شرح است:

کلیه سکوهای معاملات برخط طلا و نقره

«مهم - آنی»

موضوع : الزام ارائه اطلاعات در اجرای تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط

با سلام و احترام

در راستای اجرای تبصره ماده (۳) دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط لطفاً، كليه سکوهای موضوع رسته معاملات برخط طلا و نقره موظفند با قید فوریت آخرین اطلاعات کاربران و میزان طلای تعهد شده و سایر اطلاعات درخواستی را به صورت صحیح و کامل حداکثر تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ تنظیم نموده و حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ در قالب لوح فشرده به این دبیرخانه ارسال نمایند.

تأکید میشود؛ رعایت دقیق ساختار قالب و الزامات فنی اعلامی از جمله فرمت CSV طول و نوع فیلدها و ملاحظات مربوط به اطلاعات روز صفر وفق مستندات پیوست الزامی است.

همچنین مهلت ارسال اطلاعات فوق تحت هیچ شرایطی تمدید نمیشود و سکوهایی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند وفق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.