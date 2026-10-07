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رایزنی گوترش و رئیس‌جمهور پاکستان درباره ایران

«آصف علی زرداری» رئیس‌جمهور پاکستان در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در اسلام‌آباد درباره تحولات خاورمیانه از جمله فلسطین و جنگ ایران و آمریکا گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۶۳
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گوترش

به گزارش تابناک، زرداری در این دیدار گفت مذاکرات اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا برای فراهم کردن فرصت گفت‌وگو و تنش‌زدایی بود و پاکستان آماده تسهیل دیپلماسی است.

وی تاکید کرد برای حل مناقشات منطقه‌ای جایگزینی برای گفت‌وگو وجود ندارد.

رئیس‌جمهور پاکستان همچنین بر حمایت از ملت فلسطین تاکید کرد و گفت اسلام‌آباد از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت حمایت می‌کند.

وی صلح پایدار را نیازمند گفت‌وگو پاکستان و هند و حل مناقشات به‌ویژه مسئله کشمیر، دانست.

زرداری درباره افغانستان نیز گفت پاکستان با تهدید گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مواجه است و خواستار جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان یا کشورهای دیگر شد.

منبع: ایسنا

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گوترش دبیرکل سازمان ملل پاکستان اسلام آباد ایران آمریکا
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tabnak.ir/005rcZ