مجله خبری آمریکایی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: اظهارات علنی ترامپ در مورد اینکه به چه کسی حمله شود و چه کسی نابود شود، خود جنایتی بود که در مقابل دیدگان هزاران دیپلمات و رئیس دولت انجام شد.

به گزارش تابناک، مجله فارن پالسی روز چهارشنبه نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ۲۲ سپتامبر در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایستاد و دو تهدید صریح مطرح نمود. او تهدید کرد که در آمریکای لاتین برای خدمت به منافع ایالات متحده از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد و دولت و مردم ایران را به نابودی تهدید کرد! اقداماتی که او پیشنهاد داد، هم با قوانین بین‌المللی منع جنگ و هم با قوانین بشردوستانه بین‌المللی که از غیرنظامیان در درگیری‌ها محافظت می‌کند، مغایرت دارد. علاوه بر این، منشور سازمان ملل حتی تهدید به تجاوز را نیز ممنوع می‌کند.

این نشریه آمریکایی در ادامه افزود: بر این اساس، اظهارات علنی ترامپ در مورد اینکه به چه کسی حمله شود و چه کسی نابود شود، خود جنایتی بود که در مقابل دیدگان هزاران دیپلمات و رئیس دولت انجام شد. بسیاری در ایالات متحده و سراسر جهان مشتاقند که ترامپ و مشاوران ارشد او در قبال این همه بی‌قانونی پاسخگو باشند، اما نمی‌دانند چگونه این کار را انجام دهند. با این حال، هنوز گام‌های معناداری وجود دارد که هم مخالفان داخلی آمریکا و هم جامعه بین‌المللی می‌توانند بردارند.

فارن پالسی تاکید کرد: این گام‌ها شامل حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی، فراهم کردن امکان تحقیقات بین‌المللی در مورد ناپدید شدن‌های اجباری و مرگ غیرنظامیان و بازسازی معماری کمک‌های خارجی آمریکا است. برای مخالفان داخلی ایالات متحده، روشن‌ترین مسیر به سوی پاسخگویی، تعهد به پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی پس از روی کار آمدن حزب دموکرات و حمایت صریح از آن است، زیرا این دیوان بارها توسط دولت ترامپ هدف تخریب قرار گرفته است.

این مجله آمریکایی استدلال کرد: دیوان عالی ایالات متحده مصونیت ریاست‌جمهوری را به عنوان قانون کشور تعیین کرده است. پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی مانعی برای پیگردهای داخلی نیست، زیرا این دیوان بر اساس اصل تکمیلی عمل می‌کند و تنها در صورتی کار خود را آغاز می‌کند که دادگاه‌های داخلی اعلام کرده باشند که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند پاسخگویی را دنبال کنند. یکی دیگر از نگرانی‌های رایج این است که پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی خطر پیگرد قانونی شهروندان آمریکایی را افزایش می‌دهد، اما دیوان کیفری بین‌المللی در حال حاضر می‌تواند جرایم ارتکابی توسط آمریکایی‌ها علیه اتباع خارجی را صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده عضو دیوان کیفری بین‌المللی است یا خیر، بررسی کند.

فارن پالسی که سعی در معرفی راه‌هایی برای پاسخگویی دونالد ترامپ نسبت به جنایات جنگی‌اش دارد، در پایان تاکید کرد: پیگیری قانونی در دیوان کیفری بین‌المللی تنها ابزار بین‌المللی موجود برای آمریکایی‌هایی نیست که به اقدامات دولت ترامپ اعتراض دارند. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز راه‌هایی را برای بررسی دقیق رفتار دولت با غیرنظامیان فراهم می‌کنند. هیات‌هایی از کارشناسان و محققان مستقل که تحت یک ماموریت چندجانبه فعالیت می‌کنند، می‌توانند بررسی نمایند که دولت‌ها چگونه با افراد خود یا در معرض اقدامات خود رفتار می‌کنند. مخالفان داخلی ایالات متحده می‌توانند از این ابزارها استفاده و دولت‌های خارجی می‌توانند از آنها حمایت کنند.