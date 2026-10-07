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واکنش سخنگوی دولت به مصادره استعفای پاک‌نژاد

سخنگوی دولت تأکید کرد: پاک‌نژاد با کارنامه موفق رفت و مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان‌کردن ناکامی‌هاست.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۷
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به ادعاهای  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره استعفای وزیر نفت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در یک نظام مدیریتی و سیاسی پایدار، کناره‌گیری وزیر نشانه ضعف نیست بلکه انعطاف در راستای پویایی و پایداری است.

پاک‌نژاد با کارنامه موفق رفت و حمید بورد از بدنه تخصصی نفت جایگزین شد. مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان‌کردن ناکامی‌هاست.»

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فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت محسن پاک نژاد وزیر نفت استعفا آمریکا ترامپ
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