واکنش سخنگوی دولت به مصادره استعفای پاکنژاد
سخنگوی دولت تأکید کرد: پاکنژاد با کارنامه موفق رفت و مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بیحاصل ترامپ برای پنهانکردن ناکامیهاست.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۷| |
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به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره استعفای وزیر نفت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در یک نظام مدیریتی و سیاسی پایدار، کنارهگیری وزیر نشانه ضعف نیست بلکه انعطاف در راستای پویایی و پایداری است.
پاکنژاد با کارنامه موفق رفت و حمید بورد از بدنه تخصصی نفت جایگزین شد. مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بیحاصل ترامپ برای پنهانکردن ناکامیهاست.»
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