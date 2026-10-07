سخنگوی دولت تأکید کرد: پاک‌نژاد با کارنامه موفق رفت و مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان‌کردن ناکامی‌هاست.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره استعفای وزیر نفت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در یک نظام مدیریتی و سیاسی پایدار، کناره‌گیری وزیر نشانه ضعف نیست بلکه انعطاف در راستای پویایی و پایداری است.

پاک‌نژاد با کارنامه موفق رفت و حمید بورد از بدنه تخصصی نفت جایگزین شد. مصادره استعفا به نام فشار آمریکا، تقلای بی‌حاصل ترامپ برای پنهان‌کردن ناکامی‌هاست.»