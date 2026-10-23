سخنگوی دولت: ایران را به آیندگان می سپاریم

سخنگوی دولت ضمن گرامیداشت روز بیهقی تاکید کرد:ایران را به یاد می‌سپاریم، می‌سازیم و به آیندگان می‌سپاریم.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب ( جمعه ۱ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«بیهقی نوشت و بخشی از ایران را به فردای ما سپرد. هزار سال گذشته و کلماتش هنوز نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.روز بیهقی، پاسداشت زبان فارسی و حافظه تاریخی ماست؛ میراثی که از فراز و فرود قرن‌ها گذشته و به ما رسیده است.

ایران را به یاد می‌سپاریم، می‌سازیم و به آیندگان می‌سپاریم.»