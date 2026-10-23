En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

سخنگوی دولت: ایران را به آیندگان می سپاریم

سخنگوی دولت ضمن گرامیداشت روز بیهقی تاکید کرد:ایران را به یاد می‌سپاریم، می‌سازیم و به آیندگان می‌سپاریم.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۵۰
| |
45 بازدید
فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب ( جمعه ۱ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«بیهقی نوشت و بخشی از ایران را به فردای ما سپرد. هزار سال گذشته و کلماتش هنوز نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.روز بیهقی، پاسداشت زبان فارسی و حافظه تاریخی ماست؛ میراثی که از فراز و فرود قرن‌ها گذشته و به ما رسیده است.

ایران را به یاد می‌سپاریم، می‌سازیم و به آیندگان می‌سپاریم.»

توییت

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تاریخ ایران تاریخ بیهقی
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
بیهقی؛ مورخی که «داد تاریخ را به تمام داد»
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام سخنگوی دولت برای پرستاران
واکنش تند سخنگوی‌دولت به ترورها وتحریف تاریخ
پیام خاص سخنگوی دولت به مناسبت روز کودک
پیام سخنگوی دولت به مناسبت روز تهران
واکنش سخنگوی دولت به تهدیدات تازه اسکات بسنت
واکنش سخنگوی دولت به مصادره استعفای پاک‌نژاد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sDS
tabnak.ir/005sDS