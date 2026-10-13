مهاجرانی: واردات خودرو متوقف شد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه پیگیری موضوع خلبانان ایرانی اعلام کرد: وزارت دفاع و وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می‌کنند و دولت قطر نیز قول مساعد داده و همواره آمادگی خود را برای همکاری به‌منظور روشن شدن وضعیت آنان ابراز کرده است.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی امروز (سه‌شنبه ۲۱ مهر) در نشست خبری خود که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، در تشریح برنامه‌های اخیر رئیس‌جمهوری، به سفر مسعود پزشکیان به ترکمنستان اشاره و اظهار کرد: حضور و سخنرانی رئیس‌جمهوری در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌عنوان مهمان ویژه، دیدارهای دوجانبه با سران کشورها و کشورهای حاشیه خزر و همچنین پیگیری موضوعات مشترک، از جمله مسائل زیست‌محیطی، از برنامه‌های این سفر بود.

سخنگوی دولت: به دلیل شرایط خاص کشور، تخصیص ارز به تمامی امور غیرالویت‌دار بر اساس دستور رئیس‌جمهور متوقف شده است.

واردات انواع خودرو، از جمله ون‌ها و سایر خودروهای ویژه هتل‌داران یا ایرانیان خارج از کشور موقتاً به حالت تعلیق درآمده است.

در حال حاضر تمام توان و منابع ارزی دولت بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازمندی‌های حیاتی برای حفظ پویایی اقتصاد کشور تمرکز دارد و این سیاست ارزی به صورت جدی پیگیری می‌شود

آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با رویکرد حل مسائل کشور

سخنگوی دولت با اشاره به آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار کرد: روز گذشته شاهد آغاز رسمی سال تحصیلی با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی بودیم. این دانشگاه به دلیل جایگاه علمی و قرار گرفتن در زمره دانشگاه‌های تراز اول کشور و همچنین حملاتی که در این ایام به آن صورت گرفت و شمار قابل توجه شهدای این دانشگاه، برای برگزاری این مراسم انتخاب شد.

مهاجرانی افزود: قرار است رئیس‌جمهوری نشستی علمی با رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی برگزار کند تا ظرفیت دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل کلان کشور استفاده شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رویکرد دانشگاه‌ها باید مسئله‌محور باشد، گفت: حوزه‌های آب، انرژی، محیط زیست و صنعت و سایر موضوعات مهم کشور می‌توانند در قالب کارگروه‌های مختلف صورت‌بندی شوند و زمینه همکاری دانشگاه‌ها برای حل مسائل کشور فراهم شود. همکاری در حوزه آب نیز از پیش آغاز شده بود و این مسیر می‌تواند در سایر حوزه‌ها توسعه یابد.

یادبود شهدای میناب در مراسم آغاز سال تحصیلی

مهاجرانی با اشاره به بخش دیگری از مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار کرد: این مراسم با یاد شهدای میناب آغاز شد و کوله‌پشتی دانش‌آموزی و نیمکتی که در این مراسم قرار داده شده بود، بار دیگر یادآور مظلومیت دانش‌آموزانی بود که فرصت کودکی از آنان گرفته شد.

افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان

سخنگوی دولت همچنین از افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان خبر داد و گفت: در همین ایام، این مرکز با حضور و به دست محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افتتاح شد.

وی با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۴ سالی عادی نبود، افزود: این سال حتی شباهتی به یک سال معمولی نداشت و هیچ‌چیز آن به شرایط عادی شبیه نبود؛ با این حال، کارکنان صبور و با شرافت نظام سلامت، به‌ویژه پرستاران، در تمام روزهای سخت پای کار ایستادند و وظایف خود را به‌درستی انجام دادند.

سخنگوی دولت ادامه داد: روز گذشته نیز در حضور رئیس‌جمهور از یکی از پرستاران استان لرستان که در شرایط بمباران به وظیفه خود عمل کرده بود، تقدیر شد.

شهادت ۵۲ نفر از کادر درمان در دو جنگ سال ۱۴۰۴

مهاجرانی با اشاره به شهادت نیروهای حوزه سلامت در جریان جنگ‌ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: در مجموع، ۵۲ نفر از کادر درمان، شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای هلال‌احمر و اورژانس، در جریان دو جنگ سال ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند.

وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه پیگیر وضعیت خلبانان ایرانی در قطر هستند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیگیری موضوع خلبانان ایرانی در سفر وزیر کشور به قطر که قرار بود با حضور هیئت فنی در آینده دنبال شود به کجا رسید اعلام کرد: وزارت دفاع و وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می‌کنند و دولت قطر نیز قول مساعد داده و همواره آمادگی خود را برای همکاری به‌منظور روشن شدن وضعیت آنان اعلام کرده است.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که وضعیت خلبانان ایرانی هرچه زودتر به‌طور کامل مشخص شود.

دولت چهاردهم بیشترین انتصاب زنان در سمت‌های مدیریتی را انجام داده است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای تغییرات مدیریتی، انتصاب مدیران جوان و افزایش حضور زنان در مدیریت کشور اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دولت تا حدی در آن موفق بوده، انتصاب زنان و جوانان است.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان افزود: رهبری شهید در نخستین جلسه هیئت دولت بر تربیت نیروی جوان تأکید کرده بودند و دولت نیز تربیت نیروی جوان را در دستور کار قرار داده است. هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و تعدادی از افرادی که در فرایند تربیت و توانمندسازی مدیریتی قرار دارند، در این جلسه حضور داشتند. این افراد هم‌اکنون نیز در مناصب مدیریتی، از سطح مدیرکل به بالا، مشغول فعالیت هستند.

مهاجرانی با بیان اینکه نگاه دولت این است که برای استفاده از ظرفیت زنان نیازی به تعیین سهمیه نباشد، تصریح کرد: با این حال، امیدواریم حدود ۳۰ درصد از اعضای مدیریتی کشور را زنان تشکیل دهند. بیشترین تعداد حضور زنان در کابینه را در این دولت شاهد بوده‌ایم.

کاهش ۷ درصدی مصرف بنزین در مقایسه با سال گذشته

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان صرفه‌جویی در مصرف بنزین و درآمد حاصل از اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی سوخت اظهار کرد: از همه مردم، به‌ویژه کارکنان دولت و افرادی که طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو را اجرا می‌کنند، تشکر می‌کنم. حرکت به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز در حال پیگیری و زیرساخت‌های این بخش در حال گسترش است.

وی با اشاره به آمار مصرف سوخت از ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهرماه گفت: بر اساس آماری که به دولت ارائه شده، در بازه زمانی یادشده و در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، مصرف بنزین ۷ درصد کاهش یافته و در مقابل، مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) با افزایش ۱۲ درصدی همراه بوده است.

مهاجرانی تأکید کرد: دولت تمام منابع حاصل از این ۷ درصد کاهش مصرف را مستقیماً برای موضوعات معیشتی مردم هزینه خواهد کرد. اگر مصرف بنزین با همان روند گذشته افزایش پیدا می‌کرد، دولت ناگزیر بود واردات بیشتری انجام دهد.

پرداخت بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره گزارش دیوان محاسبات درباره صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و میزان پرداخت این تسهیلات اظهار کرد: بخشی از صف ایجادشده ناشی از حملات سایبری بود که برای مدتی موجب بروز مشکل در سامانه‌های بانکی و اختلال در امور بانکی شد.

وی با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات از ابتدای سال تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۴۷۷ هزار و ۷۶۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش بیش از ۱۶۰.۳ همت پرداخت شده است. همچنین ۱ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۶ نفر از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری، در مجموع حدود ۳۹ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مهاجرانی یادآور شد: در مجموع، بیش از ۱۹۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

ادامه دارد

منبع: ایسنا