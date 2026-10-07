En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بقائی: عملیات‌های آمریکا و اسرائیل پرچم دروغین است

سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در پیامی تاکید کرد که عملیات‌های پرچم دروغین نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و جنایتکارانه جنگ‌های بی‌پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی را بپوشاند.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۳
| |
15 بازدید
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، «اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته، در شبکه ایکس نوشت: «پرچم‌ دروغین، شگردی دیرینه‌ است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو.»

وی ادامه داد: «در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آن‌ها به مثابه کسی که در حال غرق‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.»

توییت

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اسرائیل ایران جنگ پرچم دروغین
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات اقدام گستاخانه سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل
بقائی: عملیات پرچم دروغین، مبنای یک معامله سودآور شد
فرجام دشمن، شکست و تنهایی است
آمریکا با «قلدری اقتصادی» امنیت جهان را به خطر انداخته است
بقائی: سفر به نیویورک سنگری است که نباید از دست داد
سوال کلیدی که مردم آمریکا باید از خودشان بپرسند...
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
اتفاق تاریخی برای ناوهای آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۷۹ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005rcP
tabnak.ir/005rcP