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سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

طرح استیضاح میدری چرا هنوز اعلام وصول نشده؟ / سرنوشت طرح در گرو حفظ تعداد امضا‌ها است

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس، از روند قانونی و زمان‌بندی موجود برای اعلام وصول طرح استیضاح میدری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۴۹
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طرح استیضاح میدری چرا هنوز اعلام وصول نشده؟ / سرنوشت طرح در گرو حفظ تعداد امضا‌ها است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روند قانونی و زمان‌بندی موجود برای اعلام وصول این طرح خبر داد.

اعلام وصول طرح استیضاح میدری بعد از ۱۰ روز کاری

‌سلیمی اظهار داشت: پس از ارجاع طرح از کمیسیون مربوطه به هیئت‌ رئیسه مجلس، طبق ضوابط باید ۱۰ روز کاری سپری شود تا امکان اعلام وصول وجود داشته باشد؛ از این رو، زمان مقرر هنوز به پایان نرسیده است.

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که «آیا پس از گذشت ۱۰ روز، قطعاً طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام وصول خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع در اختیار هیئت‌ رئیسه نیست؛ چنانچه در این بازه زمانی، تعداد امضاهای درخواست استیضاح به حد نصاب لازم کاهش یابد، هیئت‌رئیسه مجاز به اعلام وصول نخواهد بود.

استیضاح میدری همچنان حد نصاب لازم را دارد

وی با تأکید بر اینکه طرح استیضاح در حال حاضر همچنان دارای حد نصاب لازم است، افزود: در واقع، ادامه یا توقف این مسیر کاملا به تصمیم و اقدام درخواست‌کنندگان استیضاح بستگی دارد.

طرح استیضاح میدری چرا هنوز اعلام وصول نشده؟ / سرنوشت طرح در گرو حفظ تعداد امضا‌ها است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد که تغییر در تعداد امضاها (افزایش یا کاهش) ارتباطی به هیئت‌ رئیسه مجلس ندارد و تنها در صورتی که پس از گذشت ۱۰ روز کاری، تعداد امضاها همچنان در حد نصاب قانونی باقی بماند، استیضاح روال قانونی خود را طی خواهد کرد.

شایان ذکر است که سایت تابناک با نگاهی جدی و مسئولانه، موضوع استیضاح احمد میدری را با دقت دنبال می‌کند. ما معتقدیم که بازخواست مسئولان، حق قانونی نمایندگان و بخشی از فرآیند نظارتی پارلمان است؛ لذا هرگونه تلاش یا فشار برای لغو این طرح و پشیمان کردن استیضاح‌کنندگان، تنها می‌تواند به معنای فرار از پاسخگویی باشد که تابناک با جدیت بر شفافیت و تداوم این روند نظارتی تأکید می‌ورزد.

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طرح استیضاح میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس احمد میدری استیضاح
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