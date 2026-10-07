معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تحولات اخیر نشان داد ایران و جبهه مقاومت به یک قدرت تعیین‌کننده در منطقه تبدیل شده‌اند و خلیج فارس با تکیه بر ظرفیت کشورهای منطقه، نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای و جهانی است.

به گزارش تابناک، سردار یدالله جوانی روز چهارشنبه در نشست علمی که با موضوع تحولات منطقه خلیج‌فارس در دفاع مقدس سوم که در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار شد افزود: خلیج فارس یک نعمت بزرگ الهی برای ملت‌های منطقه و از جمله ملت ایران است، اما طی سال‌های طولانی بخش عمده بهره‌برداری از این ظرفیت در اختیار قدرت‌های بیگانه بوده است.

وی اظهار کرد: پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها و در دوره معاصر آمریکا تلاش کردند با حضور نظامی و ایجاد پایگاه‌های متعدد در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بر این منطقه راهبردی مسلط شوند.

خلیج فارس جایگاه راهبردی ایران است

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اهمیت خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و تنگه هرمز است، بیان کرد: ایران به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در خلیج فارس، اشراف بر تنگه هرمز، جزایر سه‌گانه و قرار گرفتن میان ۲ منبع بزرگ هیدروکربنی، جایگاهی ویژه در معادلات منطقه دارد.

سردار جوانی ادامه داد: قدرت‌های بزرگ همواره بر سر مناطق و ظرفیت‌های راهبردی رقابت داشته‌اند و خلیج فارس نیز به دلیل جایگاه مهم خود، همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی بوده است.

وی با اشاره به سیاست قدرت‌های غربی در قبال ایران در دوره‌های گذشته، تصریح کرد: کوچک‌سازی، عقب نگه داشتن، وابسته‌سازی و تضعیف هویت ایرانی و اسلامی از جمله سیاست‌هایی بود که در دوره قاجار و پهلوی دنبال شد تا ظرفیت‌های تمدن‌سازی ایران فعال نشود.

انقلاب اسلامی، ایران را در مسیر استقلال قرار داد

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی را استقلال و حاکمیت ملی ایران دانست و افزود: انقلاب اسلامی با پشتیبانی مردم، ایران را از وابستگی خارج کرد تا مسیر پیشرفت و قدرت‌یابی کشور آغاز شود.

سردار جوانی اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری پیشرفت کرده و حضور موفق دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در عرصه‌های علمی و المپیادهای جهانی، بخشی از این ظرفیت است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از کاروان علمی کشور، اظهار کرد: مبنای پیشرفت، دانایی و علم است و ایران باید به جای مصرف‌کننده علم، تولیدکننده دانش و فناوری باشد.

دشمنی با ایران از مسیر قدرت‌یابی کشور ناشی می‌شود

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمنی قدرت‌های استکباری با جمهوری اسلامی از آنجا ناشی می‌شود که ایران پس از انقلاب اسلامی مسیر استقلال و پیشرفت را طی کرده و به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است.

سردار جوانی با اشاره به تلاش‌های چند دهه گذشته برای تضعیف یا براندازی جمهوری اسلامی، تاکید کرد: تجزیه‌طلبی، کودتا، بمب‌گذاری، ترور و تحریم بخشی از اقداماتی بوده که دشمنان طی سال‌های گذشته علیه ملت ایران انجام داده‌اند، اما هیچ‌کدام نتوانست جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کند.

وی با اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری آمریکا درباره تلاش دولت‌های پیشین این کشور برای براندازی جمهوری اسلامی، افزود: امروز خود آمریکایی‌ها اعتراف می‌کنند که طی دهه‌های گذشته چنین هدفی را دنبال کرده‌اند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

جنگ اخیر معادلات منطقه را تغییر داد

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اخیر گفت: دشمن تصور می‌کرد با وارد کردن حجم گسترده‌ای از آتش و هدف قرار دادن مراکز حساس و راهبردی می‌تواند ایران را از پا درآورد، اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح، محاسبات آنها را تغییر داد.

سردار جوانی خاطرنشان کرد: دشمنان در آغاز جنگ تصور می‌کردند با وارد کردن ضربه‌ای سنگین می‌توانند ملت ایران را از ادامه مسیر بازدارند، اما جمهوری اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حمایت مردم، توانست در برابر این تجاوزات ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه است اظهار کرد: امروز حتی برخی کشورهای منطقه نسبت به آینده حضور آمریکا در غرب آسیا تردید دارند و این نشان می‌دهد شرایط منطقه نسبت به گذشته تغییر کرده است.

هر ایرانی می‌تواند در دفاع از کشور نقش‌آفرین باشد

سردار جوانی با اشاره به ضرورت تقویت انسجام اجتماعی گفت: امروز باید همه ظرفیت‌های کشور برای حفظ ایران و تقویت اقتدار ملی به میدان بیاید و هر ایرانی بتواند در دفاع از کشور، امنیت و استقلال آن نقش‌آفرین باشد.

وی تاکید کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد ملت ایران با وجود همه فشارها و حملات دشمنان اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود و همین روحیه باید در نسل‌های جدید نیز تقویت شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حفظ ایران، تقویت جمهوری اسلامی و دفاع از استقلال کشور نیازمند تداوم انسجام ملی، افزایش توان علمی و اقتصادی و تقویت روحیه مقاومت در برابر فشارهای دشمنان است.

منبع: ایرنا