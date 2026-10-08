تخم‌مرغ به دلیل محتوای بالای پروتئین، ویتامین و مواد معدنی، عموماً غذایی سالم تلقی می‌شود.

به گزارش تابناک، با این حال، تخم‌مرغ با مسئله کلسترول نیز مرتبط دانسته شده است؛ موضوعی که اگر سلامت قلب برایتان اولویت دارد، می‌تواند گیج‌کننده باشد. بنابراین، ممکن است ندانید مصرف چه تعداد تخم‌مرغ در هفته مجاز است و چه زمانی مصرف آن از حد می‌گذرد.

با این وجود، مانند بسیاری از مباحث تغذیه، پاسخ واحد و یکسانی برای همه وجود ندارد. ارتباط میان تخم‌مرغ و کلسترول بسیار پیچیده است و ظرافت‌های خاص خود را دارد. برای اکثر بزرگسالان سالم، مصرف روزانه تخم‌مرغ مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما افرادی که به بیماری قلبی، سطح بالای LDL (کلسترول بد) یا دیابت مبتلا هستند، باید جانب احتیاط را رعایت کرده و کمتر مصرف کنند و همچنین توصیه‌های پزشک یا متخصص را مد نظر قرار دهند، چرا که الگوی کلی رژیم غذایی اهمیت بیشتری نسبت به مصرف صرف تخم‌مرغ دارد.

تخم‌مرغ و کلسترول

برخلاف باور عموم، تخم‌مرغ عامل مشکل‌سازی برای سطح کلسترول نیست. «لورن ماناکر»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «کلسترول موجود در مواد غذایی، آن‌طور که قبلاً تصور می‌شد، بر کلسترول بدن تأثیر نمی‌گذارد. در واقع چربی اشباع موجود در کل رژیم غذایی است که باعث افزایش کلسترول خون می‌شود.»

متخصص تغذیه ورزشی و مدرس دانشگاه ویرجینیا تک، می‌گوید: «تخم‌مرغ چربی اشباع کمی دارد. یک عدد تخم‌مرغ تنها حاوی ۱.۶ گرم چربی اشباع است. توصیه می‌شود که مصرف روزانه چربی اشباع کمتر از ۲۰ گرم باشد.»

متخصص تغذیه ورزشی می‌گوید: «در واقع، بخش عمده چربی موجود در تخم‌مرغ از نوع غیراشباع است که به سلامت قلب کمک می‌کند.

او همچنین به پژوهش‌هایی اشاره می‌کند که تأیید می‌کنند مصرف متعادل تخم‌مرغ- حدود یک عدد در روز یا هفت عدد در هفته- با افزایش خطر بیماری‌های قلبی مرتبط نیست.

وقتی بیش از حد تخم‌مرغ می‌خورید چه اتفاقی می‌افتد

ماناکر می‌گوید: «تخم‌مرغ منبعی از پروتئین باکیفیت، ویتامین‌ها و مواد معدنی است، اما مانند هر ماده غذایی دیگری، باید در مصرف آن تعادل رعایت شود.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «مصرف بیش‌ازحد تخم‌مرغ می‌تواند منجر به عدم تعادل در دریافت کلی مواد مغذی شود و به‌طور بالقوه جایگزین سایر گروه‌های غذایی مهم مانند میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل گردد.»

این متخصص نیز نظر مشابهی دارد و خاطرنشان می‌کند که زیاده‌روی در مصرف تخم‌مرغ ممکن است باعث شود مواد مغذی منحصربه‌فردی را که در یک رژیم غذایی متنوع یافت می‌شوند، از دست بدهید.

همچنین توجه به نحوه طبخ تخم‌مرغ، به‌ویژه اگر سلامت قلب برایتان اهمیت دارد، حائز اهمیت است.

به گفته ماناکر، دلیل آن این است که مصرف تخم‌مرغ همراه با غذا‌های سرشار از چربی اشباع (مانند بیکن) می‌تواند تأثیر منفی بر سطح کلسترول داشته باشد.

مصرف چه تعداد تخم‌مرغ در هفته بیش از حد محسوب می‌شود

مصرف ۷ تا ۱۴ تخم‌مرغ در هفته برای اکثر بزرگسالان مناسب تلقی می‌شود. این بدان معناست که مصرف بیش از این مقدار ممکن است زیاده‌روی محسوب شود؛ هرچند باز هم باید شرایط و وضعیت فردی را در نظر گرفت.

ماناکر می‌گوید: «بر اساس اعلام انجمن قلب آمریکا، افراد سالم می‌توانند به‌طور میانگین ۷ تخم‌مرغ در هفته را در قالب یک رژیم غذایی سالم برای قلب، در برنامه خود بگنجانند.»

او خاطرنشان می‌کند که این توصیه، تعادلی میان بهره‌مندی از مزایای تغذیه‌ای تخم‌مرغ (مانند پروتئین باکیفیت و مواد مغذی ضروری) و رعایت اعتدال کلی در رژیم غذایی برقرار می‌کند.

به همین ترتیب این متخصص نیز می‌گوید: «محدود کردن مصرف به حدود ۷ تخم‌مرغ در هفته، تضمین می‌کند که بدون زیاده‌روی، از فواید آن بهره‌مند شوید. با این حال، اگر سن بالاتری دارید، سطح کلسترولتان در محدوده سالم است و در حال حاضر رژیم غذایی سالمی برای حفظ سلامت قلب را دنبال می‌کنید، مصرف ۱۴ تخم‌مرغ در هفته نیز معمولاً بلامانع است.»