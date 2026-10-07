آیا ایران برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا به آسیای مرکزی روی آورده است؟

تحریم‌های آمریکا می‌توانند روند تنوع‌بخشی آسیای مرکزی و فاصله گرفتن آن از ایران را تسریع کند و جایگاه ترکیه را به بهای تضعیف موقعیت ایران تقویت کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت تحلیلی «امواج میدیا» مستقر در انگلستان در مقاله‌ای به بررسی تجارت ایران با کشور‌های آسیای مرکزی بعد از محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در تنگه هرمز پرداخته که در ادامه آمده است.

اواخر ماه گذشته، یک پرواز مسافربری ایرانی که عازم تاجیکستان بود، پس از آنکه مقام‌های ترکمنستان ــ تحت فشار آمریکا ــ اجازه ورود آن به حریم هوایی این کشور را ندادند، مجبور شد مسیر خود را برگرداند.

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روز بعد، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و همتای تاجیکستانی او درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه در مواجهه با آنچه تهران «تروریسم اقتصادی» واشنگتن می‌نامد، گفت‌و‌گو کردند.

کارزار دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast)، که هدف آن وادار کردن ایران به ارائه امتیازات گسترده در مسائل هسته‌ای و غیرهسته‌ای است، آشکارا پیامد‌های مهم و پیچیده‌ای برای آسیای مرکزی خواهد داشت؛ منطقه‌ای که ایران در آن به‌عنوان دروازه‌ای به سوی خلیج فارس، ترکیه و اروپا، و همچنین حلقه‌ای در شبکه زیرساختی منطقه‌ای چین، تلقی می‌شود.

احتمال بسته‌شدن فوری مسیر‌هایی که از ایران عبور می‌کنند زیاد نیست، اما هزینه‌ها و ریسک‌های استفاده از آنها افزایش خواهد یافت. بانک‌های آسیای مرکزی ممکن است تمایل کمتری به پردازش پرداخت‌های مرتبط با ایران داشته باشند و شرکت‌های بیمه و لجستیک نیز ممکن است هزینه‌های بیشتری مطالبه کنند یا اساساً از حمل محموله‌های ایرانی خودداری کنند.

دکتر جواد حیران‌نیا، مدیر گروه مطالعات خلیج فارس در مرکز مطالعات علمی و تحقیقات استراتژیک خاورمیانه در ایران، تأکید کرد که نخستین نقطه فشار، بخش بانکی، پرداخت‌ها و تأمین مالی تجارت خواهد بود.

اگر بانک‌ها صدور اعتبار اسنادی را متوقف کنند و شرکت‌های بیمه و کشتیرانی نیز عقب‌نشینی کنند، قابلیت اقتصادی مسیر‌های عبوری از ایران می‌تواند کاهش یابد، حتی اگر این مسیر‌ها رسماً بسته نشده باشند

حیران‌نیا به Amwaj.media گفت: «حتی اگر مسیر‌های فیزیکی باز بمانند، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات تأمین مالی به دلیل خطر تحریم‌های ثانویه از معاملات خارج خواهند شد.»

او افزود که اگر بانک‌ها صدور اعتبار اسنادی را متوقف کنند و شرکت‌های بیمه و کشتیرانی نیز عقب‌نشینی کنند، قابلیت اقتصادی مسیر‌های عبوری از ایران می‌تواند کاهش یابد، حتی اگر این مسیر‌ها رسماً بسته نشده باشند.

برای کشور‌های آسیای مرکزی، این تمایز میان در دسترس بودن فیزیکی یک مسیر و توانایی آن مسیر برای پشتیبانی از تجارت رسمی و در مقیاس بزرگ اهمیت زیادی خواهد داشت.

دکتر نرگیزا عمراوا، رئیس مرکز ارتباطات راهبردی در دانشگاه اقتصاد جهانی و دیپلماسی (UWED) ازبکستان، خاطرنشان کرد که کشور‌های آسیای مرکزی ارسال محموله‌های باری از مسیر ایران را متوقف نکرده‌اند.

او گفت ازبکستان در سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن کالا به کشور‌های غربی و بیش از ۶۷۰ هزار تن کالا را از طریق ایران به ترکیه منتقل کرده است.

عمراوا به Amwaj.media گفت: «هیچ‌یک از جمهوری‌های آسیای مرکزی ارسال محموله‌های باری از مسیر‌های جنوبی را متوقف نکرده‌اند.»

او همچنین به توسعه «کریدور ریلی جنوبی» اشاره کرد که اروپا را از طریق ترکیه و ایران به ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان متصل می‌کند و از حمایت چین برخوردار است.

عمراوا توضیح داد: «کار روی این پروژه با وجود بحران‌های جاری ادامه دارد، زیرا این پروژه با منافع راهبردی همه طرف‌های درگیر همسو است.»

تسریع روند‌های موجود

ایران برای آسیای مرکزیِ محصور در خشکی اهمیت زیادی دارد، زیرا یک مسیر جنوبی به سوی خلیج فارس، ترکیه و اروپا فراهم می‌کند و جایگزینی برای مسیر‌های روسیه و چین است. اینکه «عملیات طرد اقتصادی» تا چه اندازه هزینه استفاده از این مسیر را افزایش خواهد داد، همچنان نامشخص است.

عمراوا همچنین معتقد است تأثیر کارزار فشار آمریکا احتمالاً فراتر از جابه‌جایی کالا خواهد بود و مؤسسات مالی تسهیل‌کننده این تجارت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

او پیش‌بینی کرد: «افزایش فشار واشنگتن و تشدید تحریم‌های ضدایرانی به احتمال زیاد بخش بانکی را تحت تأثیر قرار خواهد داد» و افزود که این وضعیت «ریسک‌های بیشتری برای مؤسسات مالی کشور‌های آسیای مرکزی» ایجاد می‌کند.

گسترش محدودیت‌ها می‌تواند تلاش‌های گسترده‌تر دولت‌های آسیای مرکزی برای متنوع‌سازی کریدور‌های حمل‌ونقل را پیچیده کند.

برای مثال، راه‌آهن چین–قرقیزستان–ازبکستان (CKU) در نهایت می‌تواند به شبکه‌های گسترده‌تر در جهت غرب آسیا و اروپا متصل شود. ازبکستان همچنین در حال پیگیری مسیر‌های ارتباطی از طریق افغانستان است.

بنابراین، ایران تنها یکی از اجزای یک راهبرد گسترده‌تر برای کاهش وابستگی به هر مسیر یا قدرت ترانزیتی منفرد است.

عمراوا خاطرنشان کرد: «جمهوری‌های آسیای مرکزی از اصل تنوع‌بخشی به ارتباطات حمل‌ونقلی پیروی می‌کنند.»

یکی از پیامد‌های «عملیات طرد اقتصادی» ممکن است این باشد که روندی را که از قبل آغاز شده، تسریع کند؛ نه اینکه تجارت آسیای مرکزی را یک‌شبه به‌طور بنیادین تغییر مسیر دهد

به گفته او، برای ازبکستان، موقعیت جغرافیایی ایران همچنان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا یک مسیر شرقی–غربی به سوی ترکیه و سپس اروپا فراهم می‌کند؛ در حالی که راه‌آهن ترانس‌افغانِ برنامه‌ریزی‌شده، شاخه جنوبی دیگری را به سوی بازار‌های جنوب آسیا باز خواهد کرد.

بنابراین، یکی از پیامد‌های «عملیات طرد اقتصادی» ممکن است این باشد که روندی را که از قبل آغاز شده، تسریع کند؛ نه اینکه تجارت آسیای مرکزی را یک‌شبه به‌طور بنیادین تغییر مسیر دهد.

اگر تأمین مالی یا بیمه مسیر‌های ایران دشوارتر شود، مسیر‌های جایگزین از طریق دریای خزر، قفقاز و ترکیه ممکن است در مقایسه جذاب‌تر شوند.

تمرکز بر تنوع‌بخشی

دولت‌های آسیای مرکزی احتمالاً به‌جای اینکه مسیر‌های عبوری از ایران را صرفاً با یک مسیر جایگزین جایگزین کنند، شبکه‌ای از مسیر‌های موازی ایجاد خواهند کرد.

حیران‌نیا، از تهران، به Amwaj.media گفت: «کریدور ترانس‌خزر [کریدور میانی]واقع‌بینانه‌ترین گزینه برای جذب بخش قابل‌توجهی از تجارتی است که از مسیر‌های دیگر منحرف می‌شود.»

او به افزایش ظرفیت بنادر دریای خزر، بهبود اتصال ریلی میان قزاقستان و جمهوری آذربایجان و توسعه زیرساخت‌های چندوجهی حمل‌ونقل به‌عنوان حوزه‌های محتمل توسعه اشاره کرد.

او معتقد است برای تجارت به سمت جنوب نیز مسیر‌های عبوری از پاکستان و چین ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند.

تریستان کندرداین، مدیر تحقیقات مؤسسه Future Risk، معتقد است نقش ترکیه در آینده افزایش خواهد یافت.

او به Amwaj.media گفت: «فکر می‌کنم در نهایت همه این تحولات، کشور‌های آسیای مرکزی، به‌ویژه دو اقتصاد بزرگ قزاقستان و ازبکستان، را به ترکیه نزدیک‌تر می‌کند. در حال حاضر نیز من می‌بینم که بخش عمده وزن دیپلماتیک قزاقستان به سمت ترکیه می‌رود و به نظر می‌رسد وضعیت ازبکستان نیز همین‌گونه باشد.»

کندرداین معتقد است این تحولات را نباید صرفاً مرحله دیگری از رقابت روسیه و چین برای نفوذ در آسیای مرکزی دانست.

به گفته او، کشور‌های منطقه ممکن است نفوذ بیشتر ترکیه را به نقش پررنگ‌تر مسکو یا پکن ترجیح دهند.

به عبارت دیگر، فشار آمریکا بر ایران می‌تواند به‌طور غیرمستقیم موقعیت روسیه و چین را در منطقه تضعیف کند و در عین حال کشور‌های آسیای مرکزی را به ترکیه نزدیک‌تر سازد.

در چنین شرایطی، کریدور میانی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.

این موضوع با سیاست منطقه‌ای موجود موسوم به «چندجانبه‌گرایی» یا چندبرداری (multivectorism)، به‌ویژه در قزاقستان و ازبکستان، همخوانی دارد. بر اساس این رویکرد، کشور‌های منطقه به‌جای تکیه بر یک شریک خارجی، به دنبال روابط اقتصادی و سیاسی قدرتمند با روسیه، چین، ترکیه و ایران، در کنار کشور‌های غربی، هستند.

ضمن اینکه جایگزین‌ها نمی‌توانند مسیر‌های موجود را به‌سادگی کنار بزنند. هزینه، ظرفیت، زیرساخت و قابلیت اتکای سیاسی مسیر‌های مختلف تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.

بنابراین، تحریم‌ها ممکن است به ایجاد شبکه‌های تجاری پیچیده‌تر منجر شوند، اما لزوماً به معنای فاصله‌گیری ساده و مستقیم از ایران نخواهند بود.

کندرداین معتقد است موقعیت جغرافیایی ترکمنستان می‌تواند در صورتی که شرکت‌ها و دولت‌ها به دنبال تغییر مسیر تجارت میان ایران، آسیای مرکزی و چین باشند، نقش این کشور را افزایش دهد.

موقعیت ترکمنستان می‌تواند اهمیت آن را در جریان‌های انرژی، زنجیره‌های تأمین صنعتی و دیگر اشکال تجارت منطقه‌ای بیشتر کند.

در چنین سناریویی، نقش بالقوه ترکمنستان به زیرساخت‌ها، تصمیم‌های سیاسی و میزان آمادگی شرکت‌ها برای پذیرش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها بستگی خواهد داشت. این موضوع نشان می‌دهد کشور‌ها چگونه می‌توانند زمانی که کشور‌های همسایه در تلاش برای حفظ تجارت علی‌رغم محدودیت‌های خارجی هستند، از موقعیت جغرافیایی خود بهره ببرند.

ورود اژد‌ها

مفهوم «چین برون‌مرزی» (Offshore China) که کندرداین مطرح می‌کند، راه دیگری برای درک تغییرات احتمالی پیش رو ارائه می‌دهد.

حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی فراتر از زیرساخت‌هایی است که پکن را به بازار‌های خارجی متصل می‌کنند.

در سراسر منطقه، شرکت‌های مرتبط با چین کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و دیگر تأسیسات صنعتی ایجاد کرده‌اند؛ تأسیساتی که می‌توانند با تغییر شرایط، به‌عنوان حلقه‌های واسط در زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کنند.

پروژه پیشنهادی احداث پالایشگاه مشترک نفت ایران و قرقیزستان در قرقیزستان نمونه‌ای از نوع زیرساختی است که ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند.

نکته اصلی لزوماً این نیست که پکن عمداً از تأسیسات آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده خواهد کرد؛ بلکه مسئله این است که حضور اقتصادی موجود چین، گزینه‌های بیشتری را در اختیار شرکت‌های چینی و آسیای مرکزی برای تولید، فرآوری و تجارت قرار می‌دهد.

تحریم‌های غرب مسیر‌های ترانزیتی عبوری از ایران را گران‌تر و از نظر تجاری ناکارآمدتر خواهند کرد.

«عملیات طرد اقتصادی» می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی آسیای مرکزی را بیش از پیش پراکنده و چندپاره کند، بدون آنکه این منطقه را به‌طور کامل از ایران جدا کند

با این حال، این مسیر‌ها ممکن است به دلایل راهبردی همچنان ارزشمند باقی بمانند، به‌ویژه اگر استفاده از آنها وابستگی به قدرت‌های بزرگ را کاهش دهد.

در نتیجه، دولت‌های منطقه ممکن است از زیرساخت‌ها و تجارت حمایت مالی کنند و در ازای دستیابی به انعطاف‌پذیری و استقلال راهبردی بیشتر، هزینه‌های بالاتر را بپذیرند.

در نهایت، «عملیات طرد اقتصادی» می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی آسیای مرکزی را بیش از پیش پراکنده و چندپاره کند، بدون آنکه این منطقه را به‌طور کامل از ایران جدا کند.

بخشی از تجارت ممکن است علی‌رغم افزایش ریسک‌ها ادامه پیدا کند، در حالی که بخش دیگری از تجارت می‌تواند به سمت کریدور میانی و مسیر‌های جایگزین منتقل شود.

روسیه به احتمال زیاد در برخی بخش‌ها همچنان اهمیت خود را حفظ خواهد کرد، در حالی که زیرساخت‌های مرتبط با چین و نقش ترکیه به‌عنوان یک مرکز حمل‌ونقل و تجاری ممکن است افزایش یابد.

نتیجه می‌تواند شکل‌گیری شبکه‌های تجاری پیچیده‌تر باشد که با ویژگی‌هایی همچون هزینه‌های بالاتر تأمین مالی و حمل‌ونقل، وابستگی بیشتر به زیرساخت‌ها و واسطه‌های مورد حمایت دولت، و دخالت فزاینده عوامل سیاسی در تصمیم‌های تجاری همراه خواهد بود.

در این معادله، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر آمریکا می‌توانند روند تنوع‌بخشی آسیای مرکزی و فاصله گرفتن آن از ایران را تسریع کنند، جایگاه ترکیه را به بهای تضعیف موقعیت ایران تقویت کنند، زیرساخت‌های مرتبط با چین را گسترش دهند و اهمیت کشور‌های دارای موقعیت راهبردی، مانند ترکمنستان، را افزایش دهند.

اینکه آیا هر یک از این تغییرات در نهایت به تحقق اهداف سیاست دولت ترامپ در قبال ایران کمک خواهد کرد یا نه، بحثی کاملاً جداگانه است.