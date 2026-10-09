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سیاوشی در گفتگو با تابناک:

۹۰ درصد بودجه فرهنگی کجا هزینه می‌شود؟ / ضرورت تفکیک بودجه فرهنگی از هزینه‌های جاری

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از وضعیت تخصیص بودجه فرهنگی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد بودجه فرهنگی صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و سهم طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی بسیار اندک است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۹۵
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۹۰ درصد بودجه فرهنگی کجا هزینه می‌شود؟ / تفکیک بودجه فرهنگی از هزینه‌های جاری

حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره وضعیت بودجه بخش فرهنگی کشور، اظهار کرد: وضعیت بودجه فرهنگی کشور چندان مناسب نیست. در گذشته سهم بودجه فرهنگی نزدیک به نیم درصد بود و اکنون به حدود بیش از دو درصد رسیده است. البته قول داده شده که این سهم تا 5 درصد بودجه افزایش پیدا کند.

وی افزود: با این حال، همین بودجه فرهنگی موجود نیز عمدتا صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آن در این بخش هزینه می‌شود. در نتیجه، بودجه‌ای که برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی باقی می‌ماند، بسیار محدود است و این مسئله یکی از مشکلات جدی در حوزه فرهنگ به شمار می‌رود.

سیاوشی ادامه داد: در کمیسیون فرهنگی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بخش‌های فرهنگی و طرح‌های فرهنگی از بخش‌های اجرایی و هزینه‌های جاری تفکیک شوند. اگر این تفکیک انجام شود، وضعیت طرح‌های فرهنگی مشخص‌تر خواهد شد و منابعی که برای اجرای طرح‌های فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند، در همان مسیر هزینه خواهد شد.

۹۰ درصد بودجه فرهنگی کجا هزینه می‌شود؟ / تفکیک بودجه فرهنگی از هزینه‌های جاری

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به برخی مشکلات موجود در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی گفت: گاهی اوقات اعتبار با عنوان اجرای یک طرح فرهنگی دریافت می‌شود، اما در ادامه گزارشی تهیه می‌شود و منابع و اعتبارات آن طرح در بخش‌های غیر فرهنگی هزینه می‌شود. به دنبال راهکاری هستیم که این مسئله نیز سامان پیدا کند و اعتبارات فرهنگی واقعا در حوزه‌های فرهنگی و برای همان اهدافی که برای آنها اختصاص یافته است، هزینه شود.

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مجلس کمیسیون فرهنگی بودجه اسماعیل سیاوشی دستگاه های فرهنگی
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