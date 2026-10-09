دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از وضعیت تخصیص بودجه فرهنگی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد بودجه فرهنگی صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و سهم طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی بسیار اندک است.

حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره وضعیت بودجه بخش فرهنگی کشور، اظهار کرد: وضعیت بودجه فرهنگی کشور چندان مناسب نیست. در گذشته سهم بودجه فرهنگی نزدیک به نیم درصد بود و اکنون به حدود بیش از دو درصد رسیده است. البته قول داده شده که این سهم تا 5 درصد بودجه افزایش پیدا کند.

وی افزود: با این حال، همین بودجه فرهنگی موجود نیز عمدتا صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آن در این بخش هزینه می‌شود. در نتیجه، بودجه‌ای که برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی باقی می‌ماند، بسیار محدود است و این مسئله یکی از مشکلات جدی در حوزه فرهنگ به شمار می‌رود.

سیاوشی ادامه داد: در کمیسیون فرهنگی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بخش‌های فرهنگی و طرح‌های فرهنگی از بخش‌های اجرایی و هزینه‌های جاری تفکیک شوند. اگر این تفکیک انجام شود، وضعیت طرح‌های فرهنگی مشخص‌تر خواهد شد و منابعی که برای اجرای طرح‌های فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند، در همان مسیر هزینه خواهد شد.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به برخی مشکلات موجود در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی گفت: گاهی اوقات اعتبار با عنوان اجرای یک طرح فرهنگی دریافت می‌شود، اما در ادامه گزارشی تهیه می‌شود و منابع و اعتبارات آن طرح در بخش‌های غیر فرهنگی هزینه می‌شود. به دنبال راهکاری هستیم که این مسئله نیز سامان پیدا کند و اعتبارات فرهنگی واقعا در حوزه‌های فرهنگی و برای همان اهدافی که برای آنها اختصاص یافته است، هزینه شود.