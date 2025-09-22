۳۱/شهريور/۱۴۰۴
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
1023
1023
بازدید
پ
عکس: جولانی در گذر زمان!
تصاویری از ابو محمد الجولانی، رهبر تحریر الشام و رئیس دولت موقت سوریه که اکنون با نام احمد الشرع شناخته میشود.
کد خبر:
۱۳۳۰۱۲۰
تاریخ انتشار:
۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۶
22 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۰۱۲۰
|
۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۶
22 September 2025
|
1023
بازدید
1023
بازدید
برچسب ها
سوریه
الجولانی
احمد الشرع
تحریر الشام
داعش
