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ادعای روبیو: تنگه هرمز در اختیار ایران نیست!

وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد تهران کنترل تنگه هرمز را از دست داده است؛ ادعایی که با واقعیت میدانی اعمال حاکمیت ایران و کنترل هوشمند تردد کشتی‌ها در این آبراه حیاتی در تضاد است.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۱
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مارکو روبیو

به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید: ایران در بهره‌برداری از «فرصت‌های متعدد» برای دستیابی به توافق با آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای خود ناکام مانده است.

او در یک کنفرانس خبری در یونان ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد و گفت: ایران «کنترل کامل» خود بر تنگه هرمز را از دست داده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایران به صورت هوشمند تنگه حیاتی و مهم هرمز را کنترل کرده و هر کشتی که به قوانین این کشور احترام نمی‌گذارد هدف قرار گرفته یا بازگردانده می‌شود.
منبع: الجزیره

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مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ایران آمریکا تنگه هرمز توافق کنترل تنگه هرمز
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