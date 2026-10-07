هشدار صریح کره شمالی به آمریکا

کره شمالی با تهدید مستقیم آمریکا بر سر پرونده تایوان و اعلام حمایت از «جنگ مقدس» روسیه، رسماً جبهه خود را در تنش‌های جهانی مشخص کرد.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) خبر داد، «کیم میونگ چول»، تحلیلگر امور بین‌الملل این کشور، سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان را مورد انتقاد قرار داد. وی ضمن محکوم کردن فروش جنگنده‌های آمریکایی به تایوان، به واشنگتن هشدار داد که باید عواقب تقابل مستقیم با توان ملی چین را برای امنیت تایوان به‌ دقت ارزیابی کند.

این واکنش‌ها در پی آن صورت گرفت که هفته گذشته، نخستین محموله از ۶۶ فروند جنگنده «اف-۱۶ وی» که در سال ۲۰۱۹ سفارش داده شده بود، وارد تایوان شد.

در همین حال، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پیام تبریک تولد به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بر ادامه حمایت از این کشور تأکید کرد.

به گزارش KCNA، پیونگ‌یانگ همکاری‌های مشترک ذیل «مشارکت راهبردی جامع» را گسترش خواهد داد. کیم در این پیام ابراز اطمینان کرد که «جنگ مقدس عدالت» روسیه برای دفاع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی‌اش با پیروزی به پایان خواهد رسید.

اگرچه این پیام به‌صراحت به جنگ اوکراین اشاره نکرد، اما طبق برآوردهای اوکراین و کره جنوبی، کره شمالی از سال ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار نیرو برای حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه اعزام کرده است. روابط پیونگ‌یانگ و مسکو پس از امضای پیمان دفاع متقابل میان پوتین و کیم جونگ اون در ژوئن ۲۰۲۴ به شکل قابل‌توجهی تقویت شده است.

منبع ایسنا