تهدید مرگبار خواهر کیم: پاسخ نظامی در راه است

کیم جونگ اون و فرماندهی نظامی کره شمالی در واکنش به تحرکات سئول، در حال بررسی استقرار تسلیحات تهاجمی تاکتیکی در سراسر مرز جنوبی این کشور هستند.

به گزارش تابناک، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و از مدیران کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران اعلام کرد که اوضاع در مرز جنوبی به دلیل اقدامات ارتش کره جنوبی بسیار ناپایدار و خطرناک شده است.

وی تاکید کرد که رهبری نظامی پیونگ‌یانگ اقدامات پیشگیرانه‌ای چون استقرار سلاح‌های تهاجمی تاکتیکی و بازگشایی سامانه‌های پخش رادیویی علیه سئول را در دستور کار خود دارد.

این مقام ارشد حزب حاکم با انتقاد از اقدامات طرف مقابل افزود که نظامیان کره جنوبی از اول اوت تا ۱۷ اکتبر، ۲ هزار و ۸۷۰ بار پیام هشدار از بلندگوها پخش کرده و ۲۰۱ تیر هشدار در نواحی مرزی شلیک کرده‌اند.

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عکس: بازدید کیم از کارخانه تولید تسلیحات

وی همچنین هشدار داد که در صورت اصابت هر گلوله‌ای به خاک این کشور، یگان‌های مرزی به سرعت پاسخ خواهند داد.

توسعه توان تسلیحاتی و آزمایش‌های نوین پیونگ‌یانگ

این تنش‌ها در شرایطی تشدید می‌شود که کره شمالی پس از معرفی همسایه جنوبی به عنوان دولتی متخاصم، تقویت موانع مرزی، ایجاد استحکامات و مین‌گذاری را گسترش داده است. هم‌زمان، این کشور از آزمایش یک سامانه اژدر نوین مجهز به هوش مصنوعی با نام «زم ۲.۰» با هدایت دقیق و پیشران تقویت‌شده و نیز پرتاب موشک‌های کروز راهبردی زیرسطحی خبر داده است.

همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر با طرح این ادعا که کیم جونگ اون ۵۷ سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، به روابط خود با وی اشاره کرده و از تمایل برای برگزاری دیداری دوجانبه تا پایان سال جاری میلادی سخن گفته بود.

