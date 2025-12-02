عکس: زندگی روزمره مردم کره شمالی
کره شمالی با جمعیتی بالغ بر تقریباً ۲۵ میلیون نفر (بر اساس تخمینهای سالهای اخیر)، کشوری نسبتاً پرتراکم، به ویژه در مناطق شهری و دشتهای ساحلی است. این کشور از شمال با چین، از شمال شرق با روسیه و از جنوب با کره جنوبی همسایه است. پایتخت کره شمالی شهر پیونگ یانگ و واحد پول کره شمالی نیز ون است. کیم جونگ اون اکنون رهبری این کشور را بر عهده دارد.
