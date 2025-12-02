میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۳۶۰۱
بازدید: ۱۸۴۸

عکس: زندگی روزمره مردم کره شمالی

کره شمالی با جمعیتی بالغ بر تقریباً ۲۵ میلیون نفر (بر اساس تخمین‌های سال‌های اخیر)، کشوری نسبتاً پرتراکم، به ویژه در مناطق شهری و دشت‌های ساحلی است. این کشور از شمال با چین، از شمال شرق با روسیه و از جنوب با کره جنوبی همسایه است. پایتخت کره شمالی شهر پیونگ یانگ و واحد پول کره شمالی نیز ون است. کیم جونگ اون اکنون رهبری این کشور را بر عهده دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری کره شمالی پیونگ یانگ
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.