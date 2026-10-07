قیمت خودرو در بازار امروز 15 مهرماه 1405

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. قیمت خودرو در بازار امروز 15 مهر ماه در بیشتر مدل های داخلی نزولی بود و محصولات ایران و خودرو و سایپا کاهش قیمت داشته اند.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو پس از روند افزایشی روزهای گذشته، با کاهش قیمت در بیشتر مدل‌های داخلی و بخشی از خودروهای مونتاژی مواجه شده است؛ با این حال، شدت افت قیمت‌ها محدود بوده و هنوز فاصله قابل‌توجهی با افزایش‌های سنگین اخیر دارد.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها در بازار بیشتر به یک اصلاح محدود شباهت دارد و نمی‌توان بر اساس تغییرات یک روز، از شکل‌گیری روند نزولی پایدار سخن گفت. بازار خودرو از ابتدای مهرماه در مسیر افزایشی قرار داشت و افت امروز، هرچند در بخش خودروهای داخلی محسوس‌تر بوده، اما به اندازه‌ای نیست که رشدهای قبلی را به‌طور کامل جبران کند.

در چنین شرایطی، چشم‌انداز قیمت خودرو همچنان به متغیرهای اثرگذار بر بازار وابسته است. طبق نظر کارشناسان بازار خودرو، در صورت ادامه افزایش نرخ ارز، احتمال تداوم فشار صعودی بر قیمت خودرو در آینده وجود دارد. بنابراین، کاهش امروز را باید در چارچوب نوسانات بازار ارزیابی کرد و برای مشخص شدن مسیر بعدی، روند متغیرهای اثرگذار در روزهای آینده اهمیت خواهد داشت.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز بیشترین اثرپذیری را از روند کاهشی نشان داد و تمام مدل‌های مورد بررسی، به‌جز ساینا S، با افت قیمت همراه شدند. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند و پس از آنها کوییک S و دنا پلاس ۶ دنده قرار گرفتند.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نیز امروز ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تارا اتوماتیک با افت ۵۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز ۸۰ میلیون تومان کاهش داشت و در بازار سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان معامله شد.

در بازار محصولات سایپا، کوییک S صفر در بازار آزاد ۴۰ میلیون تومان ارزان‌ شد و به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسیده است. از سوی دیگر، قیمت ساینا S نیز امروز در بازار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز کاهشی بود. در میان خودروهای مورد بررسی، فونیکس FX بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و پس از آن کی‌ام‌سی ایگل و جک J۴ قرار گرفتند. .

قیمت فونیکس FX صفر امروز ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شد و به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید و قیمت جک J۴ صفر نیز نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت کی‌ام‌سی ایگل امروز ۱۰۰ میلیون تومان پایین آمد و سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله شد.

منبع: تجارت نیوز