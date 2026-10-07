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مسی با اشک از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد

لیونل مسی پس از ۲۱ سال حضور در تیم ملی آرژانتین، در شبی احساسی با آلبی‌سلسته خداحافظی کرد؛ او در میان اشک و تشویق بیش از ۸۰ هزار هوادار، از عشقش به آرژانتین و روزهایی گفت که دیگر تکرار نخواهند شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۹
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مسی

به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال آرژانتین بامداد چهارشنبه در دیداری دوستانه در ورزشگاه مونومنتال با نتیجه ۳ بر صفر بنین را شکست داد؛ دیداری که آخرین حضور مسی با پیراهن تیم ملی آرژانتین بود. مسی در این مسابقه یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل نیز ارسال کرد.

کاپیتان آرژانتین پس از پایان مسابقه در میان تشویق شدید بیش از ۸۰ هزار هوادار حاضر در ورزشگاه، پشت میکروفون قرار گرفت و با چشمانی اشک‌بار گفت: احساسات بسیار زیادی دارم و نخستین کسی که به او فکر می‌کنم، پدرم است. برای من افتخار بسیار بزرگی بود که بیش از ۲۰ سال از پیراهن تیم ملی دفاع کردم.

دوست داشتم تا پایان عمر برای آرژانتین بازی کنم

مسی ادامه داد: حتی در بدترین لحظاتی که پشت سر گذاشتیم و همچنین در سخت‌ترین مقاطع زندگی خودم هرگز دست از مبارزه نکشیدم. همیشه جنگیدم و تمام توانم را به کار گرفتم و همیشه می‌خواستم در تیم ملی باشم.

ستاره آرژانتینی افزود: دیگر در اینجا نبودن درد بسیار بزرگی خواهد بود. به شما قسم می‌خورم که دوست داشتم تا پایان عمرم برای تیم ملی بازی کنم، زیرا بازی کردن برای آرژانتین زیباترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک بازیکن رخ دهد.

مسی از فشار سنگین جام جهانی گفت

مسی درباره زمان خداحافظی‌اش نیز گفت: با اینکه می‌خواهم تمام عمر اینجا باشم احساس می‌کنم اکنون زمان مناسبی است. جام جهانی اخیر از نظر همه چیز‌هایی که مجبور شدم تجربه کنم بسیار سنگین بود. ما رویای خودم و رویای تمام کشور را داشتیم. اینکه دوباره قهرمان جهان شویم.

او درباره ناکامی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: ما همه توانمان را گذاشتیم. بازی مقابل انگلیس از نظر بدنی و احساسی فشار زیادی به ما وارد کرد. با این حال همان‌طور که همیشه با این پیراهن جنگیده‌ایم این بار هم تمام توانمان را گذاشتیم.

کاپیتان آرژانتین سپس از هم‌تیمی‌هایش تشکر کرد و گفت: از تمام هم‌تیمی‌هایم برای سال‌هایی که در کنار هم بودیم تشکر می‌کنم. آنها به من کمک کردند رویای کودکی‌ام را به واقعیت تبدیل کنم. رویای قهرمانی جهان قهرمانی در کوپا آمریکا و فتح فینالیسیما.

مسی درباره نسل بازیکنانی که در سال‌های اخیر در کنار او برای آرژانتین بازی کردند، گفت: افتخار بزرگی بود که با همه آنها چه در داخل زمین و چه خارج از آن همراه باشم. می‌دانستم در کنارم جنگجویانی هستند که برای این پیراهن جان می‌دهند.

 از این پس هوادار بازیکنان آرژانتین خواهم بود

او همچنین خطاب به هواداران آرژانتین اظهار داشت: هر جا که می‌رفتیم، ورزشگاه‌ها پر می‌شد. شما برای حمایت از ما زحمات زیادی می‌کشیدید و سفر می‌کردید. به همین دلیل از همه شما تشکر می‌کنم.

مسی سپس درباره خداحافظی خود از تیم ملی گفت: امروز غمگین‌ترین روز دوران حرفه‌ای من است. روزی که باید با تیم ملی و با همه شما خداحافظی کنم. اما از این پس در کنار تیم ملی خواهم بود و از بازیکنانی که اکنون و در آینده برای این تیم بازی می‌کنند حمایت خواهم کرد.

او تأکید کرد: همیشه در کنار تیم ملی خواهم بود. از جایگاه جدیدم از این رنگ‌ها دفاع می‌کنم و هوادار این بازیکنان خواهم بود. ثابت شده است که وقتی متحد هستیم، از همیشه قوی‌تریم و می‌توانیم بر هر مانعی غلبه کنیم.

کاپیتان آرژانتین در پایان سخنان خود که با اشک و تشویق طولانی هواداران همراه شد، گفت: واقعاً بیشتر از هر زمان دیگری صحبت می‌کنم، چون نمی‌خواهم اینجا را ترک کنم و نمی‌خواهم زمین را ترک کنم. فقط می‌خواهم به شما بگویم که دوستتان دارم، دلم برایتان تنگ خواهد شد و افتخار می‌کنم که این رویا را در کنار همه شما به واقعیت تبدیل کردم.

 مسی با ۱۲۶ گل و ۲۰۸ بازی از آرژانتین خداحافظی کرد

مسی در پایان با افتخار از هویت ملی خود یاد کرد و گفت: من به آرژانتینی بودنم افتخار می‌کنم و از خداوند سپاسگزارم که مرا آرژانتینی آفرید.

به این ترتیب، مسی پس از ۲۱ سال حضور در تیم ملی آرژانتین در ۳۹ سالگی با پیراهن آلبی‌سلسته خداحافظی کرد. او در آخرین بازی ملی خود با زدن گل از روی نقطه پنالتی، شمار گل‌های ملی‌اش را به ۱۲۶ رساند و با ۲۰۸ بازی ملی به دوران حضور خود در تیم ملی پایان داد.

منبع: ایرنا

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لیونل مسی خداحافظی تیم ملی آرژانتین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
5
2
پاسخ
خداحافظ ای داغ بردل نشسته
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
0
پاسخ
خداحافظ حامی صهیون
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