عکس: وداع باشکوه مسی با تیم ملی آرژانتین

لیونل مسی در شبی فراموش‌نشدنی و مملو از احساسات، در ورزشگاه پر از تماشاگر «مونومنتال» بوینس‌آیرس، برای آخرین بار پیراهن تیم ملی آرژانتین را بر تن کرد. این دیدار دوستانه مقابل تیم ملی بنین، نقطه پایانی بر دوران درخشان حضور این ستاره در مسابقات ملی بود؛ شبی که هواداران با تشویق‌های ایستاده، قهرمان خود را بدرقه کردند.