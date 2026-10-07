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معاون ترامپ: ایران باید امتیازات هسته‌ای بدهد

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعا‌های واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که تهران برای پایان دادن برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به‌شکل «ملموسی» کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۶
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معاون ترامپ

به گزارش تابناک؛ «جیمز دیوید ونس»، معاون رئیس جمهوری آمریکا که در ماه‌های گذشته نقش پررنگی در مذاکرات با ایران داشته در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد هر توافقی با ایران بر سر پایان جنگ باید شامل کاهش واقعی ظرفیت غنی‌سازی ایران باشد، نه صرفاً ارائه تضمین درباره کاهش فعالیت‌های هسته‌ای در آینده.

معاون رئیس‌ جمهوری آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: «اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید، چرا به سوخت غنی‌شده ۶۰ درصدی نیاز دارید؟ اگر می‌خواهید تعهد خود را به عدم ساخت سلاح هسته‌ای نشان دهید، سوخت با غنای بالا تولید نکنید. این یک مساله بسیار اساسی است».

وی مدعی شد: «به نظر من اگر آنها می‌خواهند تعهد خود را به عدم ساخت سلاح هسته‌ای نشان دهند، باید در مورد ظرفیت غنی‌سازی خود اقدام معناداری انجام دهند».

ونس با ادعای اینکه واشنگتن همچنان پذیرای توافق است، اما بر دریافت امتیازات هسته‌ای ملموس از ایران اصرار دارد، تأکید کرد: «ما قرار نیست حرف را با عمل عوض کنیم».
منبع: ایسنا

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برچسب ها
سلاح هسته ای غنی سازی امتیازات هسته‌ای توافق با ایران پایان جنگ فعالیت های هسته ای جیمز دیوید ونس مذاکرات با ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
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