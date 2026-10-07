En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خواهرکُشی پس از دو سال شنیدن یک صدای مرموز

«صدایی در گوشم می‌گفت خواهرت را بکش»؛ این ادعای تکان‌دهنده جوان ۱۹ساله‌ای است که پس از قتل خواهر نوجوانش در شاهرود، چند روز فراری بود و سرانجام در تهران خود را به پلیس معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۴
| |
1388 بازدید
|
۲
حوادث

به گزارش تابناک؛ چند روز پیش جنایتی در شهرک گلبرگ شهرستان شاهرود در استان سمنان پسر جوانی بعد از اینکه با شلیک یک گلوله، خواهر نوجوانش را در خانه به قتل رساند، سراسیمه از آنجا گریخت و پلیس وقتی در محل جنایت حاضر شد که دختر نوجوان نفس نمی‌کشید.

از همان زمان تحقیقات برای دستگیری عامل جنایت آغاز شد، اما هیچ سرنخی از او نبود.

با گذشت چند روز از جنایت، درحالی‌که تحقیقات برای دستگیری قاتل ۱۹ ساله ادامه داشت، وی صبح دیروز راهی کلانتری ۱۳۹ تهران شد و خودش را تسلیم کرد. او در توضیح ماجرا گفت: حدود ۲ سال بود که صدایی مدام در گوشم می‌گفت که خواهرم قصد دارد بلایی بر سرم بیاورد. این صدا به من می‌گفت که خواهرم در غذای من دارو می‌ریزد و همین باعث شده که حال من مدام بد باشد.

متهم ادامه داد: در همه این مدت در برابر این صدا مقاومت می‌کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم خواهرم را به قتل برسانم. برای این کار به یکی از شهر‌ها رفتم و یک کلت کمری و چند فشنگ خریدم و به شاهرود برگشتم. روز حادثه، درحالی‌که همان صدا مدام می‌گفت که خواهرت را به قتل برسان، با گلوله به سرش شلیک و از خانه فرار کردم. ابتدا به دامغان و سمنان رفتم و بعد راهی تهران شدم. در پارک با جوانی آشنا شدم که وی فریبم داد و اسلحه و فشنگ‌هایم را دزدید. من چند ساعتی در پارک سرگردان بودم تا اینکه به‌خاطر عذاب وجدان تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم.

با ادعا‌های عجیب جوان جنایتکار، وی بازداشت شد و از آنجا که جنایت در شهرستان شاهرود رخ داده است، پرونده با صدور قرار عدم‌صلاحیت، به دادسرای این شهر ارجاع شد و متهم نیز در اختیار پلیس شاهرود قرار گرفت.

منبع: روزنامه همشهری آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
خواهرکشی شاهرود قتل
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل مادر به خاطر قرمه سبزی!
مرگ نوعروس ۱۵ ساله؛ ماجرای تلخ شیلان در مهاباد
قتل همسر و پدر و مادرش به دست داماد+عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
5
پاسخ
چه راحت شده خریدن اسلحه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۶۲ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۲ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۰ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005rao
tabnak.ir/005rao