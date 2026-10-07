خواهرکُشی پس از دو سال شنیدن یک صدای مرموز

«صدایی در گوشم می‌گفت خواهرت را بکش»؛ این ادعای تکان‌دهنده جوان ۱۹ساله‌ای است که پس از قتل خواهر نوجوانش در شاهرود، چند روز فراری بود و سرانجام در تهران خود را به پلیس معرفی کرد.

به گزارش تابناک؛ چند روز پیش جنایتی در شهرک گلبرگ شهرستان شاهرود در استان سمنان پسر جوانی بعد از اینکه با شلیک یک گلوله، خواهر نوجوانش را در خانه به قتل رساند، سراسیمه از آنجا گریخت و پلیس وقتی در محل جنایت حاضر شد که دختر نوجوان نفس نمی‌کشید.

از همان زمان تحقیقات برای دستگیری عامل جنایت آغاز شد، اما هیچ سرنخی از او نبود.

با گذشت چند روز از جنایت، درحالی‌که تحقیقات برای دستگیری قاتل ۱۹ ساله ادامه داشت، وی صبح دیروز راهی کلانتری ۱۳۹ تهران شد و خودش را تسلیم کرد. او در توضیح ماجرا گفت: حدود ۲ سال بود که صدایی مدام در گوشم می‌گفت که خواهرم قصد دارد بلایی بر سرم بیاورد. این صدا به من می‌گفت که خواهرم در غذای من دارو می‌ریزد و همین باعث شده که حال من مدام بد باشد.

متهم ادامه داد: در همه این مدت در برابر این صدا مقاومت می‌کردم، اما در نهایت تصمیم گرفتم خواهرم را به قتل برسانم. برای این کار به یکی از شهر‌ها رفتم و یک کلت کمری و چند فشنگ خریدم و به شاهرود برگشتم. روز حادثه، درحالی‌که همان صدا مدام می‌گفت که خواهرت را به قتل برسان، با گلوله به سرش شلیک و از خانه فرار کردم. ابتدا به دامغان و سمنان رفتم و بعد راهی تهران شدم. در پارک با جوانی آشنا شدم که وی فریبم داد و اسلحه و فشنگ‌هایم را دزدید. من چند ساعتی در پارک سرگردان بودم تا اینکه به‌خاطر عذاب وجدان تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم.

با ادعا‌های عجیب جوان جنایتکار، وی بازداشت شد و از آنجا که جنایت در شهرستان شاهرود رخ داده است، پرونده با صدور قرار عدم‌صلاحیت، به دادسرای این شهر ارجاع شد و متهم نیز در اختیار پلیس شاهرود قرار گرفت.

منبع: روزنامه همشهری آنلاین