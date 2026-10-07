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در پی امضای تفاهم‌نامه با وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم خورد

مشارکت بانک صادرات ایران در بازسازی زیرساخت‌های دانشگاه شهید بهشتی

تفاهم‌نامه مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های علمی و فناورانه دانشگاه شهید بهشتی تهران که در جریان جنگ رمضان آسیب دید، بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک صادرات ایران امضا شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۵۳
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بانک صادرات
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در آیین امضای تفاهم‌نامه؛ سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر نقش ویژه شبکه بانکی در تامین مالی پروژه‌های بازسازی تاکید کرد و توسعه ظرفیت‌های علمی را پیش‌زمینه ارتقای کمی و کیفی فرآیندهای آموزشی دانست.
 
طی این مراسم؛ مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز مشارکت در ترمیم و ارتقای زیرساخت‌های دانشگاهی را «ساختن آینده» توصیف کرد و حضور در فرآیند جاری را فرصتی مهم جهت تحقق بیش از پیش حکمرانی شایسته و حمایت از پرورش سرمایه انسانی متخصص خواند.
 
افشین خانی به بیش از 7 دهه اثرگذاری بانک صادرات ایران در توسعه کشورمان اشاره کرد و افزود: «در برهه‌های زمانی مختلف؛ از جنگ تحمیلی 8 ساله تا جنگ رمضان می‌توانیم نقش این بانک در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده بخش‌های مختلف اقتصادی، درمانی، علمی و ... را مشاهده کنیم. اکنون نیز آمادگی کامل داریم تا همچون گذشته به نقش‌آفرینی موثر در حوزه آموزش عالی و همکاری با دانشگاه شهید بهشتی بپردازیم.»
 
در جریان امضای تفاهم‌نامه؛ سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز از همکاری با بانک صادرات ایران ابراز خشنودی کرد و آن را فرصتی برای ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه دانست.
 
در جریان جنگ رمضان، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران آسیب دید که براساس تفاهم‌نامه اخیر قرار است نقدینگی مورد نیاز از محل اعتبار مالیاتی، توسط بانک صادرات ایران تامین شود و در پروژه بازسازی و نوسازی مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.
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بانک صادرات ایران دانشگاه شهید بهشتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
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