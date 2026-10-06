وزیر ورزش و جوانان گفت: رای ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو اولیه است و فرصت اعتراض داریم.

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای آماده‌سازی کاروان ایران اظهار داشت: خیلی تلاش ویژه‌ای انجام شده است تا به هر صورت بچه‌های ما با سطح آمادگی بسیار زیادی در این دوره از مسابقات شرکت کنند. با وجود مشکلاتی که وجود داشت، برای ورزشکاران پارا این مشکلات به دلیل شرایط فیزیکی و محدودیت‌هایی که دارند، مضاعف است.

وی ادامه داد: امروز تمرینات بچه‌های والیبال نشسته و بسکتبال را دیدم و خیلی خوشحال شدم که ورزشکاران ما بسیار آماده، سرحال و امیدوار هستند. امیدوارم با تغییراتی که در بحث جداسازی رشته‌های میدانی داشتیم، تجربه جدیدی به دست بیاوریم و موفقیت‌های بیشتری در این دوره از مسابقات کسب کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های پاراآسیایی گفت: بچه‌های پارا همیشه چند قدم از بچه‌های المپیکی ما جلوتر بوده‌اند. مردم ما هم دیدند که ورزشکاران پارا تقریباً دو تا سه برابر ورزشکاران عادی ما در مسابقات مدال کسب کرده‌اند.

دنیامالی افزود: در دوره قبل فکر می‌کنم بچه‌های ما ۵۴ مدال طلا گرفتند و رقیب ما ژاپن بود که ۵۲ مدال طلا کسب کرده بود. البته ژاپن این دوره میزبان مسابقات است. از طرفی هشت یا ۹ رشته‌ای که ما در آنها شانس نسبی داشتیم و حتی مدال طلا گرفته بودیم، در این دوره از مسابقات حذف شده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، کلاس‌بندی‌ها نیز تغییر کرده است. سال گذشته تمام کلاس‌بندی‌ها جدید شد و در این دوره نیز بعضی از کلاس‌بندی‌ها کاملاً حذف شده و کلاس‌های سخت‌تری جایگزین آنها شده است. بنابراین با وجود همه این مسائل، بچه‌های ما با آمادگی ویژه‌ای در این دوره از مسابقات شرکت خواهند کرد و امیدوارم نتایج خیلی خوبی داشته باشیم.

تشکر دنیامالی از صداوسیما برای پخش مسابقات پاراآسیایی

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به پخش تلویزیونی مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا و بازی‌های پاراآسیایی گفت: لازم است تشکر ویژه‌ای از کاری داشته باشم که صداوسیما برای پخش مسابقات بازی‌های آسیایی ناگویا انجام داد.

وی افزود: برای بچه‌های پارا نیز با امکانات ویژه‌تری برنامه‌ریزی شده تا مردم بتوانند مسابقات این بچه‌ها را از نزدیک و به صورت مستقیم تماشا کنند. در بازی‌های آسیایی به دلیل محدودیت‌ها و مشکلاتی که وجود داشت، در برخی موارد نتوانستیم پخش مستقیم داشته باشیم و پخش مسابقات با خلل مواجه شد، اما خبری که جبلی رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد این است که برای بازی‌های پاراآسیایی با بهترین شرایط، همه رشته‌ها به صورت مستقیم پخش خواهند شد.

دنیامالی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات گفت: مسابقات بچه‌های ما در یک هفته برگزار خواهد شد و امیدواریم در این دوره از مسابقات، هر روز اخبار خیلی خوبی برای مردم عزیزمان داشته باشیم.

واکنش دنیامالی به درگیری لفظی دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره درگیری لفظی حجت کریمی و علی خطیر دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از همه فدراسیون‌ها خواهش می‌کنم هر مسئله‌ای که در درون خودشان دارند، بین خودشان حل کنند. رسانه و تلویزیون حرمت ویژه‌ای دارد و باید این حرمت رعایت شود.

وی افزود: من حتماً با این دوستان نشست خواهم گذاشت. از قبل چند مورد را دیده بودم که جمع شده بود و در این خصوص تذکر هم داده بودیم. اگر اسائه ادبی صورت گرفته باشد، من از مردم عذرخواهی می‌کنم و به عنوان مسئول ورزش کشور، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.

دنیامالی تأکید کرد: مردم حقشان است که از ما ادبیات فاخر بشنوند. حتی در درون خودمان نیز باید همین‌طور باشد. به نظرم مجری محترم باید به شکلی مدیریت می‌کرد که کار به اینجاها نرسد. مطمئن هستم این بچه‌ها خودشان هم ناراحت هستند.

وزیر ورزش و جوانان درباره احتمال تغییرات در فدراسیون کشتی نیز گفت: تغییراتی هم اگر قرار است انجام شود، باید مجمع انجام دهد.

رأی ابطال درباره انتخابات تکواندو اولیه است

دنیامالی در پاسخ به پرسشی درباره ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو نیز گفت: این یک رأی اولیه است و ما فرصت داریم که اعتراض کنیم. سه هفته فرصت داریم که موضوع را پیگیری کنیم و مسئله خاصی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اظهارات علیرضا دبیر در رابطه با فدراسیون فوتبال گفت: او قهرمان المپیک ماست، در ورزش کشتی بسیار موفق است و دارد زحمت می‌کشد. فشار کار خیلی زیاد است و طبیعتاً بحث‌هایی پیش می‌آید. او هم با نیت خیر صحبت می‌کند و ما باید تحمل بیشتری داشته باشیم.

دنیامالی ادامه داد: اگر یک عزیزی صحبتی می‌کند یا موردی را مطرح می‌کند، طبیعتاً ما باید برویم و با همدیگر رفاقت کنیم. ورزش محیط رفاقت است. اگر بحث‌هایی هم داریم، باید در قالب مباحث طلبگی باشد و حتماً باید شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم ما را نقد کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم به هر صورت صاحب همه چیز ورزش هستند. بودجه‌ای که ما می‌گیریم، پول مردم است. مردم حق دارند از ما سؤال کنند و ما موظفیم که پاسخ بدهیم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: به هر شکل، آن چیزی که وجود دارد این است که ما باید نسبت به همدیگر مهربان‌تر باشیم.