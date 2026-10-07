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کد خبر:۱۳۹۷۷۵۶
کد خبر:۱۳۹۷۷۵۶
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سوت

افشاگری علیرضا دبیر درباره مرتبطین با اینترنشنال

علیرضا دبیر امروز در مراسمی صحبتهایش را با انتقاد از اداره‌کنندگان فوتبال آغاز کرد و گفت هیچ حرفی نزده اما قرار است حرف بزند! او در پاسخ به توصیه مسئولین فوتبال به او درباره اظهارنظر در حوزه خودش گفت: « حرف می‌زنم به شما هم ربطی ندارد! سابقه فوتبالی‌ام از همه شما بیشتر است... با ماهی‌تابه روی آنتن عاشق مارادونا شدم» او در صحبتهایش گفت عضو هیئت رییسه فدراسیون که علیه او حرف زده بود، از وی عذرخواهی کرده و هشدار داد: «بعد از جهانی خدمتتان می‌رسم!... یک روز حرف می‌زنم. من هم اصولگرا هستم و هم اصلاح طلب. این را هم بدانید که هنوز چوب را برنداشتم» رئیس فدراسیون کشتی به مسئولین فدراسیون فوتبال گفت: «مردم از شما ناراحتند. باید از چیزی که گفته بودم استفاده می‎کردند. من گفتم دولت و مجلس بگویند از فوتبال چه می‌‌خواهند» دبیر تاکید کرد: «برای ما دوم جهان شدن باخت است ولی برای شما آمال و ارزوست که در آسیا در پنج تا قرار بگیرید... نترسید من نمی‌خواهم آنجا بیایم!» دبیر با اشاره به اداره دیمی فوتبال، خواستار مدیریت علمی فوتبال ایران برای موفقیت جهانی شد و گفت: «ولله بالله تالله فوتبال ایران می‌تواند!» حرف‌های دبیر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت علیرضا دبیر فدراسیون فوتبال ویدیو ایران اینترنشنال
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