انتقادات کفاشیان به وضعیت تیم ملی فوتبال

رییس سابق فدراسیون فوتبال، گفت: اصلا در جام ملت‌ها قهرمانی نمی‌خواهیم، تیم جوان به این مسابقات ببرید تا پایه تیم ما در جام جهانی شوند.

به گزارش تابناک، علی کفاشیان درباره درگیری لفظی علی خطیر و حجت کریمی دو عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال، در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، گفت: من فکر می‌کنم اعضای هیات رییسه‌ای که آمدند این صحبت‌ها را کردند تجربه کافی نداشتند و خیلی عجولانه این صحبت‌ها را مطرح کردند. در هر صورت در شرایطی هستیم که همه ما و مخصوصا در هیات رییسه، می‌خواهیم فوتبالی به وجود بیاوریم که بتواند برنامه‌های قبلی خود را که در آسیا بهترین بود، دنبال کند. اینکه بنشینیم با همدیگر جر و بحث کنیم و صحبت‌هایی که در حدشان نیست را بزنند اتفاق خوبی نیست.

رییس سابق فدراسیون فوتبال درباره این صحبت که تمامی اعضای هیات رییسه با ادامه کار امیر قلعه نویی مخالف بودند اما پس از حضور مهدی تاج در جلسه با ادامه کار قلعه نویی موافقت کردند، خاطرنشان کرد: بالاخره الان استدلالی هست که ما ۳ ماه تا جام ملت ها داریم. همیشه هم این بوده، مربی‌ای که در جام جهانی بوده تا جام ملت‌ها هم کار کرده است. حالا بحث سازندگی یا هر تصمیمی هست باید بعد از جام ملت‌ها بگیریم و نمی‌توانیم فوری بخاطر اینکه نتیجه‌ای گرفتند یا نگرفتند مربی را تغییر دهیم. به نظرم این تصمیم درستی بوده است.

وی درباره اینکه بعد از جام جهانی بسیاری از تیم‌ها از جمله تیم‌های آسیایی سرمربی خود را تغییر داده‌اند، گفت: شاید آن‌ها جام ملت‌ها نداشته‌اند! به هر صورت فکر می‌کنم که الان به هیچ عنوان صلاح نیست و آقای قلعه نویی برنامه‌های زیادی تا جام ملت‌ها دارد. بگذاریم این برنامه‌ها را انجام دهد تا بعد از جام ملت‌ها ببینیم عملکردش چگونه است.

کفاشیان درباره اینکه بازیکنانی مثل حاج صفی با وجود گذشت ۱۷ سال همچنان در تیم ملی هستند و اینکه آیا زمان آن نرسیده که در تیم ملی پوست اندازی شود، تصریح کرد: به نظر من حتما باید این کار انجام شود. مخصوصا اگر بخواهیم به جام جهانی نگاه کنیم باید پوست اندازی شود. با بزرگ‌ها که نتیجه نگرفتیم، حداقل بازیکنان جوان بیاورند که شاید هم در جام ملت‌ها نتیجه بیگرند و هم در جام جهانی موفق شوند. ما در تیم امید بازیکنان خوبی داریم و لژیونرهای خوب جوانی داریم. به نظر من حتما این کار لازم است. اصلا ما در جام ملت‌ها قهرمانی نمی‌خواهیم، بیایند تیم جوان و قوی درست کنند که پایه جام جهانی شوند.

رییس سابق فدراسیون فوتبال، درباره حواشی گسترده مربوط به اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال و اینکه اگر رییس فدراسیون بود چه تصمیمی می گرفت،‌ گفت: سازمان لیگ مسئول این کار است اما نظر من این است وقتی تمام شده و تیم‌های اول و دوم و سوم برای آسیا معرفی شده اند دیگر قهرمانی زیاد معنایی ندارد.

کفاشیان درباره اینکه قلعه نویی گفته پاداش او نسبت به زمان کی روش پایین‌تر است، گفت: پاداش‌هایی که ما می‌دادیم عرف بود که بخشی از آن در قرارداد کی روش بود. درباره بازی‌های دوستانه هم هیات رییسه تصمیم می‌گرفت و طبق مصوبات پرداخت می‌شد.

وی درباره دعوت برخی بازیکنان بی‌کیفیت دورگه به تیم ملی، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم اینکه یک نفر را دعوت کردیم و در جام جهانی از او استفاده نکردیم و جای یک نفر را که در ایران زحمت کشیده گرفته، تصمیم اشتباهی بوده است. تجربه خوبی از زمان کی روش داریم که ایشان لژیونرهای خیلی خوبی آورد که تیم را بالا آورد و چند سال تیم اول آسیا بودیم. اگر لژیونرهای خوب را شناسایی کنیم قدم خوبی خواهد بود.