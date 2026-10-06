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پیام سخنگوی دولت به مناسبت روز تهران

سخنگوی دولت، در پیامی به مناسبت روز تهران، ضمن تبریک به شهروندان پایتخت، بر ضرورت بهبود کیفیت زندگی، حفظ هویت تاریخی شهر و مشارکت مردم در ساختن آینده تهران تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۹۲
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی به مناسبت ۱۴ مهرماه، روز تهران، ضمن تبریک به شهروندان پایتخت، بر ضرورت بهبود کیفیت زندگی، حفظ هویت تاریخی شهر و مشارکت مردم در ساختن آینده تهران تأکید کرد.

در متن کامل پیام سخنگوی دولت خطاب به شهروندان تهرانی به شرح زیر است:

به نام خدا

شهروندان عزیز تهران،

۱۴ مهرماه، روز تهران را به شما که با کار، فرهنگ، صبوری و امید، زندگی را در این شهر جاری نگه می‌دارید، صمیمانه تبریک می‌گویم.

تهران برای ما تنها پایتخت سیاسی و اداری کشور نیست؛ خانه مشترک مردمانی از سراسر ایران و محل پیوند فرهنگ‌ها، خاطره‌ها و تجربه‌های گوناگون است. شهری که بیش از دو قرن، فراز و فرود تاریخ معاصر ایران را از سر گذرانده و میزبان حرکت‌های بزرگ اجتماعی و آرزوهای نسل‌های پی‌درپی بوده است.

هویت تهران را می‌توان در چنارهای قدیمی، بازار، محله‌ها، تکیه‌ها، دانشگاه‌ها و کوچه‌باغ‌های شمیران دید؛ اما جان این شهر، مردم آن هستند. مردمانی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، با تلاش و هنر و اندیشه خود، در ساختن و بالندگی تهران سهم داشته‌اند. هر محله این شهر، بخشی از داستان ایران را در خود جای داده است.

روز تهران، فرصتی برای قدردانی از شما و توجه دوباره به کیفیت زندگی در پایتخت است. می‌دانیم که زندگی در تهران با دشواری‌هایی چون آلودگی هوا، ترافیک و فشارهای اقتصادی همراه است؛ دشواری‌هایی که وقت، سلامت و آرامش شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صبوری شما برای ما مسئولیت‌آور است و بهبود شرایط زندگی در این شهر، همراهی و پیگیری مستمر دولت، مدیریت شهری و دیگر نهادهای مسئول را می‌طلبد.

توسعه تهران زمانی معنا پیدا می‌کند که حاصل آن در زندگی روزمره مردم دیده شود؛ در هوای پاک‌تر، رفت‌وآمد آسان‌تر، دسترسی عادلانه‌تر به خدمات و فرصت بیشتر برای زندگی در کنار خانواده. در این مسیر، تأمین درآمد شهر باید با حفظ کیفیت زندگی شهروندان و پرهیز از ساخت‌وساز فراتر از ظرفیت محله‌ها همراه باشد. حفظ میراث تاریخی، مراقبت از طبیعت و شنیدن صدای شهروندان نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسیر است. تهران باید شهری باشد که همه ساکنانش احساس کنند در آینده آن سهم دارند.

این روز را به همه شهروندان عزیز پایتخت، کارکنان و کارگران خدمت‌رسان شهر و تمامی کسانی که برای آبادانی این خانه مشترک تلاش می‌کنند، تبریک می‌گویم. امیدوارم با همدلی و مشارکت شما و تلاش هماهنگ مسئولان، تهران خانه‌ای آرام‌تر، سالم‌تر و مهربان‌تر برای همه باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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