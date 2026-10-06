En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازداشت هفتمین مظنون در پرونده پایگاه فرفورد

پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد هفتمین فرد را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله تروریستی در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد بازداشت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۸۷
| |
987 بازدید
انگلیس

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه پلیس انگلیس آمده است: «پلیس مبارزه با تروریسم امروز در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌هایی که در نزدیکی پایگاه فرفورد رخ داده است، فرد دیگری را بازداشت کرد. یک مرد ۲۲ ساله، تبعه انگلیس، در منطقه وست‌مینستر لندن به ظن آماده‌سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شد.»

در ۲۷ سپتامبر، پلیس بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فیرفورد خبر داد. پنج تبعه انگلیس و یک دوتابعیتی به ظن ارتکاب جرایمی ذیل قانون مواد منفجره بازداشت شدند. آن‌ها بعدا با قرار وثیقه آزاد شدند.

پایگاه فرفورد تنها پایگاه در اروپا است که بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا در آن فرود می‌آیند. روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه گزارش داد که ۱۰ فروند از ۱۲ بمب‌افکن راهبردی بی‌-۱ لنسر نیروی هوایی آمریکا که از ماه مارس امسال در پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر انگلیس مستقر شده بودند، روز یکشنبه، این پایگاه را به مقصد خاک آمریکا ترک کردند.

پیش‌تر «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خارج کردن بمب‌افکن‌های راهبردی ارتش این کشور از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس که پیش‌تر یک حادثه امنیتی برای آن رخ داده بود، گفت که این اقدام غیرعادی نیست و در چارچوب چرخش‌ها و تعویض منظم تجهیزات و دارایی‌های نظامی وزارت جنگ این کشور انجام شده است.

این درحالی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا تهدید مشخصی موجب خروج بمب‌افکن‌ها شده است، گفت: «بله، فکر می‌کنم می‌توانیم این را بگوییم. آن‌ها به‌طور تصادفی از آنجا پرواز نکردند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
انگلیس آمریکا پایگاه هوایی پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۵ نفر نزدیک پایگاه انگلیسی مورد استفاده آمریکا علیه ایران
سفیر انگلیس در تهران احضار شد
بازداشت یک ایرانی دوتابعیتی در پرونده فرفورد
آزادی مشروط بازداشتی‌های فرودگاه «فرفورد» در انگلیس
بمب افکن‌های آمریکا به خانه برگشتند
موافقت انگلیس برای همکاری با آمریکا در حمله با ایران
واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZj
tabnak.ir/005rZj