بازداشت هفتمین مظنون در پرونده پایگاه فرفورد

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه پلیس انگلیس آمده است: «پلیس مبارزه با تروریسم امروز در چارچوب تحقیقات درباره فعالیت‌هایی که در نزدیکی پایگاه فرفورد رخ داده است، فرد دیگری را بازداشت کرد. یک مرد ۲۲ ساله، تبعه انگلیس، در منطقه وست‌مینستر لندن به ظن آماده‌سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شد.»

در ۲۷ سپتامبر، پلیس بریتانیا از وقوع حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فیرفورد خبر داد. پنج تبعه انگلیس و یک دوتابعیتی به ظن ارتکاب جرایمی ذیل قانون مواد منفجره بازداشت شدند. آن‌ها بعدا با قرار وثیقه آزاد شدند.

پایگاه فرفورد تنها پایگاه در اروپا است که بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا در آن فرود می‌آیند. روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه گزارش داد که ۱۰ فروند از ۱۲ بمب‌افکن راهبردی بی‌-۱ لنسر نیروی هوایی آمریکا که از ماه مارس امسال در پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر انگلیس مستقر شده بودند، روز یکشنبه، این پایگاه را به مقصد خاک آمریکا ترک کردند.

پیش‌تر «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خارج کردن بمب‌افکن‌های راهبردی ارتش این کشور از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس که پیش‌تر یک حادثه امنیتی برای آن رخ داده بود، گفت که این اقدام غیرعادی نیست و در چارچوب چرخش‌ها و تعویض منظم تجهیزات و دارایی‌های نظامی وزارت جنگ این کشور انجام شده است.

این درحالی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا تهدید مشخصی موجب خروج بمب‌افکن‌ها شده است، گفت: «بله، فکر می‌کنم می‌توانیم این را بگوییم. آن‌ها به‌طور تصادفی از آنجا پرواز نکردند.»