سفیر انگلیس در تهران احضار شد

سفیر انگلیس در تهران در پی اظهارات نخست‌وزیر این کشور درباره ایران، به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید تهران به این اظهارات به وی ابلاغ شد.

به گزارش تابناک؛ سفیر کشور انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد.

در پی اتهام زنی واهی نخست‌وزیر انگلیس علیه ایران، سفیر این کشور در تهران از سوی تخت‌روانچی به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران درباره این رویکرد مخرب دولت انگلیس به وی ابلاغ شد.

تخت روانچی ضمن رد ادعای بی‌اساس و سخیف مقامات انگلیسی در مرتبط دانستن طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فرفورد به ایران، بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تأکید کرد.