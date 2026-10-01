واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به اتهامزنیهای بیاساس نخست وزیر انگلیس نوشت: نخستوزیر بریتانیا میگوید دولت او «میتواند تأیید کند که بر این باور است که ایران در حادثه پایگاه هوایی فیرفورد نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نقش داشته است.»!
من هم میتوانم باور ایران را تأیید کنم؛ همین که افرادی را که بهقول شما تروریست و در خدمت دولتهای خارجی بودهاند، آزاد کردید، خودش همهچیز را روشن میکند.
شما دارید مقصر را در جای اشتباهی جستجو میکنید.
گفتنی است، نخستوزیر بریتانیا پیشتر گفته بود «نشانههای قوی» از نقش ایران در حادثه اطراف پایگاه فیرفورد وجود دارد. پنج مرد بریتانیایی در ارتباط با این پرونده بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدهاند و تحقیقات درباره ماجرا همچنان ادامه دارد. ایران هرگونه دخالت در این حادثه را رد کرده است.