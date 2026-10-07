مردی که برای فرار از همسرش بانک زد!

یک مرد ۷۱ ساله در ایالت کانزاس آمریکا با هدفی عجیب دست به سرقت از بانک زد؛ او می‌خواست به زندان برود تا مجبور نباشد به خانه و نزد همسرش بازگردد، اما دادگاه در نهایت حکمی صادر کرد که نقشه او را کاملاً برعکس کرد: شش ماه حبس خانگی.

به گزارش تابناک؛ لارنس ریپل پس از مشاجره با همسرش تصمیم گرفت کاری کند که راهی زندان شود. او مقابل همسرش روی برگه‌ای نوشت: «اسلحه دارم، پول بده» و سپس به شعبه بانک Bank of Labor در کانزاس‌سیتی رفت.

ریپل یادداشت را به کارمند بانک تحویل داد و حدود ۲۹۲۴ دلار دریافت کرد، اما برخلاف سارقان معمول نه فرار کرد و نه پول را پنهان کرد؛ او همان‌جا در لابی بانک نشست و منتظر رسیدن پلیس ماند.

پس از حضور مأموران نیز خودش اعلام کرد فردی است که بانک را سرقت کرده است. او بعد‌ها توضیح داد پس از دعوا با همسرش ترجیح می‌داده به زندان برود تا اینکه به خانه برگردد.

اما پایان ماجرا همان چیزی نبود که انتظار داشت. ریپل پس از اعتراف به سرقت بانک، به شش ماه حبس خانگی و ۵۰ ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد.

به این ترتیب مردی که بانک زد تا از خانه فرار کند، با حکم دادگاه مجبور شد شش ماه تمام در همان خانه بماند!