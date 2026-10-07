En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مردی که برای فرار از همسرش بانک زد!

یک مرد ۷۱ ساله در ایالت کانزاس آمریکا با هدفی عجیب دست به سرقت از بانک زد؛ او می‌خواست به زندان برود تا مجبور نباشد به خانه و نزد همسرش بازگردد، اما دادگاه در نهایت حکمی صادر کرد که نقشه او را کاملاً برعکس کرد: شش ماه حبس خانگی.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۵
| |
1091 بازدید
ریپل

به گزارش تابناک؛ لارنس ریپل پس از مشاجره با همسرش تصمیم گرفت کاری کند که راهی زندان شود. او مقابل همسرش روی برگه‌ای نوشت: «اسلحه دارم، پول بده» و سپس به شعبه بانک Bank of Labor در کانزاس‌سیتی رفت.

ریپل یادداشت را به کارمند بانک تحویل داد و حدود ۲۹۲۴ دلار دریافت کرد، اما برخلاف سارقان معمول نه فرار کرد و نه پول را پنهان کرد؛ او همان‌جا در لابی بانک نشست و منتظر رسیدن پلیس ماند.

پس از حضور مأموران نیز خودش اعلام کرد فردی است که بانک را سرقت کرده است. او بعد‌ها توضیح داد پس از دعوا با همسرش ترجیح می‌داده به زندان برود تا اینکه به خانه برگردد.

اما پایان ماجرا همان چیزی نبود که انتظار داشت. ریپل پس از اعتراف به سرقت بانک، به شش ماه حبس خانگی و ۵۰ ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد.

به این ترتیب مردی که بانک زد تا از خانه فرار کند، با حکم دادگاه مجبور شد شش ماه تمام در همان خانه بماند!

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرقت بانک فرار از خانه زندان
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
صدور حکم حبس برای الناز شاکردوست
آزادی گروهی از زندانیان ایرانی در امارات
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۲ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۵۹ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۵۸ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005rZX
tabnak.ir/005rZX