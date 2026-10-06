پیام قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تماس‌ها میان ایران و آمریکا، از تداوم تبادل پیام‌ها برای ایجاد پیشرفت در روند مذاکرات خبر داد.

به گزارش تابناک؛ ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: تماس‌ها و دیدار‌ها برای تحقق پیشرفت در روند مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد و مذاکرات و تبادل پیام‌ها میان طرف‌ها از طریق قطر و شرکای منطقه‌ای درحال انجام است.

طبق گزارش الجزیره، وی گفت: ما از هر طرحی از سوی کشور‌های منطقه از جمله پیمان مکه تا زمانی که هدف آن تحقق ثبات باشد، و نیز از اقدامات عربستان برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات حمایت می‌کنیم. پیمان مکه همکاری منطقه‌ای را برای حفظ امکانات و ثبات کشور‌های منطقه تقویت می‌کند. صحبت درباره پیوستن قطر به این پیمان هنوز زود است.

الانصاری گفت: از انجام سفر طرف ایرانی برای بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده خلبانان استقبال می‌کنیم. ما طرف ایرانی را از آخرین تحولات مربوط به پرونده خلبانان ایرانی مطلع کرده‌ایم.

وی گفت: حملات انصارالله یمن به عربستان را محکوم می‌کنیم.

منبع: ایسنا