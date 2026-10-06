En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیام قطر درباره مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه قطر با تأکید بر ادامه تماس‌ها میان ایران و آمریکا، از تداوم تبادل پیام‌ها برای ایجاد پیشرفت در روند مذاکرات خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۷
| |
2413 بازدید
سخنگوی وزارت خارجه قطر

به گزارش تابناک؛ ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: تماس‌ها و دیدار‌ها برای تحقق پیشرفت در روند مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد و مذاکرات و تبادل پیام‌ها میان طرف‌ها از طریق قطر و شرکای منطقه‌ای درحال انجام است.

طبق گزارش الجزیره، وی گفت: ما از هر طرحی از سوی کشور‌های منطقه از جمله پیمان مکه تا زمانی که هدف آن تحقق ثبات باشد، و نیز از اقدامات عربستان برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات حمایت می‌کنیم. پیمان مکه همکاری منطقه‌ای را برای حفظ امکانات و ثبات کشور‌های منطقه تقویت می‌کند. صحبت درباره پیوستن قطر به این پیمان هنوز زود است.

الانصاری گفت: از انجام سفر طرف ایرانی برای بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده خلبانان استقبال می‌کنیم. ما طرف ایرانی را از آخرین تحولات مربوط به پرونده خلبانان ایرانی مطلع کرده‌ایم.

وی گفت: حملات انصارالله یمن به عربستان را محکوم می‌کنیم.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماجد الانصاری مذاکرات ایران و قطر وزارت خارجه قطر
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبری که عراقچی به پزشکیان رساند
تیر خلاص ریاض و امان به ادعای جنجالی نتانیاهو
ترامپ برای ایران و یمن چه در سر دارد؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZ5
tabnak.ir/005rZ5